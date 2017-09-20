Как успешный гендиректор участвует в Ironman, бегает полумарафоны и тренируется даже в командировках

Евгений Троценко — генеральный директор компании Lenovo в Беларуси. Он бегает марафоны, занимается триатлоном и раз в полгода участвует в Ironman 70.3 — «полужелезной» дистанции на 113 километров. 60% времени бизнесмен проводит в деловых поездках, но при любых обстоятельствах начинает утро с полуторачасовой тренировки. Успешный руководитель и отец двух дочерей рассказал GO.TUT.BY, как грамотно планировать день, успевать читать книги по саморазвитию и спать 8 часов в сутки.



Фото из личного архива Евгения Троценко

«Если человек готов жертвовать кофе-паузами и перекурами, то он может выполнить работу и за 6 часов»

— Многие считают, что единственная возможность выкроить время для спорта и самообразования — это украсть пару часов у сна. На самом деле достаточно устранить лишние элементы — просмотр телевизора, не всегда нужные посиделки с приятелями. Я за продуктивную работу, а не подсчет часов, проведенных в офисе. Если человек способен к самоорганизации и готов пожертвовать кофе-паузами, перекурами и соцсетями, то он вполне сможет выполнить работу и за 6 часов. Переработка никогда не была для меня показателем результативности труда.

Евгений Троценко не берется за несколько дел одновременно и в принципе не верит, что люди способны справляться с многозадачностью.

— Максимум, что я могу делать параллельно — это ехать не велосипеде и отвечать на звонки (и то — только когда велосипед зафиксирован в станке в комнате, а не во время поездки по трассе). Люди не являются существами, способными одновременно концентрироваться на двух или трех делах. Пытаясь параллельно выполнять несколько задач, мы постоянно переключаем внимание, а это сказывается на качестве работы.

Например, во время пробежек я слушаю себя, а не аудиокниги. В аудиоверсии вроде бы все слышу, но в конце не могу пересказать суть — не усваиваю информацию так, как при фокусировании на одном деле.



Фото из личного архива Евгения Троценко

У топ-менеджера — внушительный спортивный бэкграунд. Учась на экономическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Троценко выступал за студенческую баскетбольную команду. Позже появились увлечения сноубордом и вейкбордом. А вот бегать он никогда не любил, хотя для триатлониста это кажется нелогичным.

— Я стараюсь регулярно выходить из зоны комфорта — это единственная возможность расти над собой. Шаги, ведущие к переменам, не могут быть безболезненными. Раньше не любил подтягиваться — именно поэтому начал активно это практиковать. По той же причине 5 лет назад в моей жизни появился бег. Если две-три недели чем-то системно заниматься, то наверняка втянешься.

Два года назад Евгений открыл для себя триатлонные старты — мультиспортивные гонки из водного, велосипедного и бегового этапов.

— Заметил, как много общего у бизнеса и триатлона. Меня зацепила концепция постоянного соревнования с собой вчерашним. Триатлон, в отличие от командных видов спорта, не просто игра: он требует длительной и непрерывной подготовки, разработки стратегических планов и постановки высоких целей. Этот спорт культивирует отличную дисциплину, выдержку и терпение.

«Триатлон — недешевый вид спорта: на экипировку надо минимум тысячу долларов»

В триатлоне есть четыре основные дистанции — спринт, олимпийская, «полужелезная» и «железная». Евгений Троценко трижды преодолевал «полужелезную» на 113 километров и постепенно готовится к участию в полной гонке Ironman, которая в два раза длиннее.



Фото из личного архива Евгения Троценко

— Организаторы стартов редко используют термин «полужелезная» дистанция, чтобы не демотивировать людей, преодолевающих внушительные расстояния: 1,9 км — плавание, 90 км — велогонка, 21 км — полумарафон. Вместо разделения на «полужелезную» и «железную» можно выбрать такую классификацию — Ironman 70.3 и Ironman (226 км. — Прим. GO.TUT.BY). Финишеры полной дистанции, успевающие пройти все этапы за 17 часов, получают статус «железного человека».

Бизнесмен рассказывает, что в течение года в Европе проходит около 50 стартов Ironman на разные дистанции. Он старается совмещать гонки с рабочими поездками или семейным отпуском и участвовать в соревнованиях хотя бы дважды в год.

— Мой первый старт на Ironman 70.3 прошел в Барселоне, потом были Будапешт и итальянская Пескара. Пока только психологически готовлюсь к Ironman на 226 километров. Не хочу превратить гонку в страдание или сделать это для галочки. Планирую заявиться на полную дистанцию в 2019 году и пройти ее с хорошим временем.



Фото из личного архива Евгения Троценко

Триатлон — недешевый вид спорта. Евгений объясняет, что основные траты уходят на подготовку к велоэтапу: минимальная стоимость велосипеда — 500 долларов, а с экипировкой «набегает» 700. Плюс очки и гидрокостюм для плавания, несколько пар кроссовок, одежда для пробежек в разную погоду и специальный костюм для старта, в котором спортсмен преодолевает все триатлонные этапы.

— Я убедился, что бег вовсе не бесплатный вид спорта, которым якобы может заниматься любой желающий, а триатлон — тем более. На экипировку в лучшем случае надо отдать тысячу долларов.

К слову, слот на участие в «полужелезной» гонке Ironman стоит 250 долларов, а на полной дистанции — 500.

Евгений дистанционно занимается с персональным инструктором и даже во время деловых командировок не отходит от тренировочного плана.

— Разве что не вожу с собой велосипед. Зато с плаванием и бегом — никаких проблем. В отелях, как правило, всегда есть бассейн, а для бега достаточно амуниции, подходящей по погоде.

«Первые места в триатлоне занимают спортсмены, которые тренируются не 8 часов в неделю, а все 40»

Бизнесмен занимается спортом утром и на собственном примере замечает, как это бодрит и активизирует мыслительные процессы.

— Я поднимаюсь в 6 утра и иду на тренировку. Где-то прочел (возможно, это были исследования все тех же британских ученых), что утренние физические нагрузки повышают производительность труда на 15%. Накануне важных совещаний даю организму очень интенсивную нагрузку — 70-80 километров на велосипеде со средней скоростью 35 км/ч или бег на 15-20 километров. После такого тренинга ощущаю прилив сил и повышение мозговой активности минимум до трех часов дня.

Триатлонист не слишком строго контролирует рацион питания — энергозатратные тренировки снимают все вопросы о лишних калориях.

— Я избегаю экстремальных сочетаний в еде, не употребляю очень соленую и острую пищу. Моя супруга окончила кулинарную академию, поэтому питаюсь дома, как в ресторане.



Фото из личного архива Евгения Троценко

В течение года Евгений участвует в велогонках, беговых и плавательных полумарафонах и марафонах. 10 сентября он бежал 21-километровую дистанцию в Минске и остался под большим впечатлением от масштабов ивента:

— Минский полумарафон собрал больше участников, чем два главных полумарафона в Киеве вместе. Я показал не лучший результат, но с самого начала от эмоций пульс просто зашкаливал.

15 октября Троценко отправится на очередной старт Ironman 70.3 в Турцию. Он говорит, что участвует не ради побед над соперниками, а чтобы каждый раз устанавливать личный рекорд.

— Первые 5 мест в соревнованиях по триатлону и марафонах занимают спортсмены, которые тренируются не 8 часов в неделю, как я, а все 40. Далеко за примерами ходить не надо — все видели победителя Минского полумарафона , который вовсе не любитель.