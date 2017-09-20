TUT.BY совместно с Bonfesto начинают проект « Итальянский гастротур ». Кухня Аппенинского полуострова кажется вам невероятно сложной и изысканной? Мы докажем: чтобы попробовать вкусную лазанью или пасту, необязательно лететь в Тоскану или Ломбардию. Мы встретимся с пятью героями, которые любят Италию, чтобы вместе приготовить блюда этого региона из привычных продуктов. В первом выпуске — Дмитрий Аполенис, креативный директор рекламного агенства AIDA Pioneer Branding & Creative.

Дмитрий — человек занятой: руководить проектами в сфере рекламы непросто, и часто это отнимает больше, чем 8-часовой рабочий день. Один из самых знаменитых кейсов его команды - видео про енотов-барабанщиков для «Оператора вторичных материальных ресурсов» (бренд «Цель 99»).

Когда удается выкроить время, Дмитрий любит путешествовать с женой, сыном и дочкой. Любимая же страна для поездок — Италия.

— Был там много раз в различных регионах, — рассказывает герой. — Этой зимой, например, мы катались на лыжах в регионе Селла Ронда и жили в небольшом поселке Канацеи. Кататься начинал давно, еще на обычных лыжах, когда появились горные — подсел на них. И все, уже почти 10 лет так отдыхаю. Я опытный лыжник и всюду езжу. Полежать на пляже само собой разумеется, но это летом. Море прекрасно, и я люблю его, но лыжи — классное именно зимнее развлечение.

Канацеи Небольшая коммуна (всего около 2000 жителей) на северо-востоке Италии. Летом туда приезжают заниматься альпинизмом и горным хайкингом, зимой — кататься на лыжах. Канацеи расположена в Доломитовых Альпах (высшая точка — 3342 метра), которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы найдут там 500 километров превосходных лыжных трасс, уединенный отдых и, конечно, бесподобную итальянскую кухню!





Сегодня Дмитрий предлагает приготовить три блюда, которые он пробовал в итальянских кафе и ресторанах, а сейчас иногда повторяет дома: моцареллу в пармской ветчине, равиоли и мусс из рикотты и меда на десерт.

Закуска — моцарелла на «подушке»

Начнем с несложной и быстрой (всего 15 минут) в приготовлении закуски, где, помимо сыра и ветчины, есть овощи. Их Дмитрий любит и обычно добавляет к овощам авторский элемент — соус.

— Бывает, экспериментирую с салатными заправками, мешаю всякие травушки-муравушки. Но рецепт я вам никакой не посоветую: это всегда на ходу придумывается, в полете фантазии, — смеется Дмитрий. — Миксую оливковое масло, различные уксусы, травы, базилик, мед, орехи.

Рецепт «Пармской закуски»

Режем помидоры черри напополам и раскладываем их вместе с рукколой на блюде, формируя «подушку». Слайсы пармской ветчины оборачиваем вокруг шариков моцареллы. На помощь здесь придет зубочистка. Далее кладем обернутые в ветчину шарики моцареллы на противень и слегка запекаем их: так, чтобы моцарелла сохранила форму и ветчина не стала пересушенной. На это хватит минут 5−10. Осталось лишь достать сыр из духовки, выложить его на подушку и полить блюдо бальзамическим уксусом.





— В детстве я, как и все, ел обычную еду: котлета, картошка — вот и все, чем нас обычно мама дома кормила. Но мир многогранен, и когда я начал путешествовать, стал везде искать новые блюда. Почти все, что я сейчас люблю, открыл для себя не в детстве, а в зрелом возрасте. Из недавнего: в португальском Порту я попробовал прекрасную рыбу — только что выловленную, на берегу океана. Ничего особенного в плане экзотики, но она оказалась действительно вкусная, приготовленная по местным рецептам. Я вообще очень люблю свежую морскую рыбу, особенно приготовленную в соли и в панцире. Дорада, сибас — неважно, главное, чтобы не речная и приготовлена с солью.

В Штатах Дмитрия впечатлила подача крабов: их принесли ему в ведре в комплекте с молотком.

— Сидишь, стучишь, раскрываешь — и только потом ешь их. Класс!

— Первым, что я приготовил в жизни, была, наверное, яичница. Моя мама до сих пор называет это блюдо болтушкой: берешь яйцо, разбиваешь в сковородку, лопаткой перемешиваешь — готово. Хотя наша сегодняшняя закуска не намного сложнее и этим мне особенно нравится, — смеется Дмитрий.





Равиоли для семейного досуга

Основным блюдом сегодня будут классические сицилийские равиоли.

Рецепт равиоли с рикоттой и шпинатом

В миске соединяем яйцо, воду и соль, затем взбиваем с помощью венчика. Отдельно в глубокую миску просеиваем муку – для воздушности равиоли – и выливаем туда яичную массу, тщательно перемешивая все до однородности. Дальше буквально по грамму подливаем холодную воду, чтобы тесто собралось в комок. Теперь его можно размять до клейкого состояния. Щедро посыпаем крахмалом стол, выкладываем тесто и активно мнем его 7 минут до эластичности. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем в холодильнике на 2 часа. Когда тесто готово, рабочую поверхность присыпаем крахмалом и раскатываем пласт — тонкий, практически миллиметровый. Из него выдавливаем небольшие кружочки, присыпаем их крахмалом, аккуратно складываем стопкой — пусть ждут своего часа. Приступаем к начинке. Разогреваем оливковое масло в сковороде на среднем огне, только затем добавляем туда нарезанные мелко лук и чеснок. Пассируем 2−3 минуты, после чего туда же добавляем нарезанный шпинат и тушим, пока все не превратится в мягкую массу. Это будущая начинка равиоли. Чтобы вкус овощей раскрылся, смешиваем их с рикоттой, слегка взбитыми желтками, твердым сыром, мускатом и солью. Теперь — лепка. Смазываем водой края теста и выкладываем по 1 чайной ложке начинки в центр каждого круга. Тесто складываем пополам и плотно залепляем края. И так — со всеми заготовками. Финальная стадия — варка. Бросаем равиоли в кипящую воду на 2−3 минуты. Готовность проверяется так же, как в привычных пельменях: поднялись вверх кастрюли — значит, можно подавать на стол.

Равиоли — блюдо не для тех, кто хочет управиться на кухне за 5 минут. Зато готовка может превратиться в отличный семейный досуг. Тесто будем месить сами: так и полезнее, и веселее!

Равиоли Первые упоминания «пасты с начинкой» были найдены в письмах тосканского купца Франческо ди Марко Датини, которые датированы 14-ым веком. За все эти годы итальянцы придумали множество вариаций блюда. Например, равиоли со шпинатом и рикоттой, как мы делаем сейчас с Дмитрием, готовят в Лацио, Марке и Тоскане. А в Сардинии и вовсе предлагают начинять тесто картофелем, смешанным с мятой.





Дмитрий поддерживает идею готовки вместе со всей семьей: говорит, что это похоже на небольшое семейное развлечение. При этом не всегда получается найти свободные выходные для такого мероприятия.

— Мои дети любят эксперименты на кухне. Дочка наизусть знает рецепты многих блюд и может проконсультировать даже опытную хозяйку, а ей всего 4 года. Я думаю, что совместная готовка — вот, например, тех же равиоли — это отличный тимбилдинг, только для семьи.

— Сыра мы в семье едим много, — рассказывает Дмитрий. — Хорошо, что сейчас на рынке появилось большое разнообразие — есть из чего выбрать. Кремчизы с разными вкусами одно время были любимыми продуктами.





Нежный мусс из рикотты

После долгой лепки равиоли приготовим достаточно простой, но не менее эффектный десерт.

— Мне нравятся различные муссы, особенно если туда орешки и фрукты добавить. Тот, что мы сейчас делаем, хорош и без них.

Рецепт мусса из рикотты, меда и киви

Сперва варим кофе без сахара — тот случай, когда напиток нужно сделать еще до того, как появится десерт. Хватит и маленькой чашечки, буквально 50−100 мл. Пока кофе остывает, смешиваем рикотту с мёдом, натираем отдельно киви и шоколад. В получившуюся смесь добавляем несколько чайных ложек кофе, перемешиваем ее и кладем в порционные стаканчики. Сверху кладем киви и для украшения посыпаем шоколадом.

В целом к сладкому герой относится достаточно спокойно, как он сам признался.

— Но если десерт хорошо сделан, все меняется! — тут же добавляет Дмитрий. — Люблю чизкейк, который приготовлен по канону. Не во многих заведениях такой встретишь, но, когда это происходит, наслаждаюсь вкусом.





Герой предлагает для декора украсить десерт листиком мяты. Теперь готово!





— Вообще, к готовке я отношусь также, как и к работе. Главный принцип — открывать что-то новое и пробовать. Ведь только движение вперед действительно развивает и добавляет перчинки в рутину. В нашей компании есть один принцип — мы делаем все, чтобы быть на шаг впереди, ищем новые решения, заряжаем ими клиентов. Именно так можно добиваться впечатляющих результатов и получать удовольствие от работы. Все как на кухне — практически идеальная метафора.





В следующем выпуске проекта мы приготовим три итальянских блюда с Сабиной Морозовой — инструктором по йоге и адептом здорового образа жизни. Девушка расскажет, как добавить в салат дыню, превратить молодые кабачки в небанальные роллы и запечь груши с сыром рикотта.

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