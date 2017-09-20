Помнишь, когда мы были у Архимеда, он сказал:

«Любовь — это теорема, которую надо каждый день доказывать!»

к/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

Мы сидели шумной большой компанией в ресторане. Были шашлык и вино, не в меру громкая музыка. Мы рассуждали о своей оставшейся дома семейной жизни. О том, как жёны хотят, чтобы мы всегда были рядом, с полкой в одной руке, ребёнком в другой и пачкой наличных в зубах. Я рассказывал, как меня отводят на баскетбольную площадку, дают мячик и говорят: «Через час заберу тебя!». Товарищ рассуждал о пользе командировок для поддержания искры в отношениях. Главное не переборщить, а то бывает и слишком сильно искрит. Смеялись, в общем. Обычный мужской несерьёзный трёп.



rumenews.com, фото из фильма «О чем говорят мужчины» использовано в качестве иллюстрации

Она сидела напротив, вполне молодая и вполне красивая. Оказалось, внимательно слушала.

— А кто из вас собирается разводиться? — вдруг спросила она.

Признаться, мы слегка растерялись. Потому что разводиться нам наши спутницы жизни не разрешают. И мы об этом как-то не думали, что ли.

— К чему вопрос? — решил потянуть время я.

— Ну, вы вот говорите, что вам плохо. А вот друг ваш развёлся и счастлив… — и накрутила локон на пальчик.

Из дальнейшей этой опасной беседы мы выяснили следующее. Наша знакомая собирается замуж. Буквально через пару месяцев. У неё квартира в Питере. И квартира в Эстонии. И в Пятигорске, кажется, тоже квартира, она точно не помнит. Нет, она с нами не флиртовала, не хвасталась. Просто так получилось, что, гуляя по незнакомому городу, она может легко купить шубу. И ещё она умная. И красивая. Вполне.

Исходя из этой диспозиции, мне кажется, её интересовал конкретный вопрос. А зачем муж?

Сразу стало ясно, что у неё всё по любви. Но, оставляя эти розовые сопли школьницам, давайте порассуждаем. Действительно, а зачем?

Вот этим успешным, самостоятельным, ментально зрелым девушкам, которые занимают должности, владеют бизнесами, умеют независимо мыслить и водить машину. Которые к тому же без м.п. и в.п. Зачем им муж?



kinopoisk.ru; фото из фильма «Чудо-женщина» использовано в качестве иллюстрации

Он много ест, пачкает и рвёт одежду, возможно, пьёт, еще хуже — гуляет. Или не гуляет, но спит на диване в обнимку с чипсами и пультом. Возможно, жаждет внимания. А возможно — совсем не жаждет. Пристаёт. Причём всегда не вовремя, всегда! Не тогда, когда принцесса в настроении. Или, наоборот, не пристаёт, когда должен бы.

А самое главное — мужик ненадежен. Ты его завела, кормила, обстирывала, всё прощала, а он вдруг, как Ельцин в девяносто девятом: «Я устал, я ухожу!».

То есть, по итогу, муж — питомец более сложный, чем кактус или кот. Причём, если ты его завела, одинаково сложно может быть как удержать его, так и избавиться, если надоел.

И потом, решила ты развестись. Вроде бы ничего страшного. Сейчас разводов чуть ли не больше по статистике, чем браков. Поменять до тридцати двух-трёх супругов считается хорошим тоном, как в Голливуде. Правда, общество у нас созрело еще не со всех боков. Поэтому статус у разведенного мужчины и разведенной дамы всё-таки разный.

Разведенный самец привлекателен. Он уже плавал, знает. Он состоятелен. Потому что жена заставляла его зарабатывать, он научился, а остановиться уже не может. Он ухожен, воспитан. К тому же вряд ли хочет опять туда, в брак. То есть — идеальный партнер для утех.

Разведенную женщину как-то жалко. Даже если вокруг нее не бегают чумазые дети с голодными глазами. Даже если она в маленьком черном платье выходит из «Ламборджини» на красную дорожку. Не отпускает ощущение, что она «бедняжка».

И нельзя винить нашу собеседницу! Сейчас время такое. Срок службы сокращается у всего. Раньше люди покупали холодильник один раз и на всю жизнь. К выбору подходили очень тщательно. Ведь им будут пользоваться еще и дети, возможно. Теперь всю технику делают китайцы из чего попало. Служит она ровно до выхода следующей модели.



cdn.obaldenno.org

Если я могу поменять телевизор, микроволновку, мясорубку и даже автомобиль так же просто, как пятьдесят лет назад люди меняли носки, что мешает мне поменять мужа (жену)?

Мы живём в мегаполисе, не в деревне. Здесь полно половозрелых людей. Есть даже студентки. Поэтому каждый может стать легендой mamba.ru, было бы желание!

Так зачем это всё? Брак, постоянные отношения? Зачем стараться?

В тот вечер мы так и не добрались до этого пункта в разговоре. Свернули много раньше на что-то более расслабляющее вроде преимуществ хачапури по-аджарски над всеми другими видами хачапури. И я боюсь, нашла ли она ответ на свой вопрос.

Безжалостные психологи утверждают, что здоровый человек не хочет замуж. Мне кажется, они редко выходят из своих кабинетов. Там, за дверью, полно женщин, которые туда хотят.

А вот гарантий того, что всё будет хорошо, никто дать не может. Слишком тут всё индивидуально. Даже если для обоих в семье всё безопасно и питательно (да, я читал статьи Зыгмантовича), должна же быть еще и искра. Ну хотя бы поначалу, пока еще не свыклось. А это не брак, а так, простите, сожительство какое-то. Не муж, а roommate.

И когда эта искра есть, тогда есть энергия. Энергия, чтобы над отношениями иногда немножко и поработать. Семью нужно удобрять и поливать, периодически вывозить на солнце, убирать сухие листья обид и ошибок прошлого, стирать с лепестков пыль быта и рутины. Тогда, мне кажется, будет в этой семье всем хорошо и приятно.

А гарантий, к сожалению, нет. Их в жизни вообще не бывает.