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Впечатляющий заезд: стандартный Land Rover Discovery отбуксировал 110-тонный автопоезд

21.09.2017 09:28 — Разное | Tut.by  
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Land Rover Discovery взял на буксир 12-тонный тягач с семью прицепами и успешно провез автопоезд через отдаленные уголки Северной территории Австралии.


Фото: Land Rover

В эксперименте участвовал Discovery, оснащенный трехлитровым дизелем Td6 (258 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента), стандартным 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Он был скреплен с автопоездом с помощью установленного на заводе прицепного устройства. Сам поезд длиной 100 м вез 10 дополнительных тонн балласта, чтобы достичь веса в 110 тонн.

Максимальный буксировочный вес для Discovery с дизелем Td6 составляет 3,5 тонны на дорогах общественного пользования, но SUV без труда вез за собой 110-тонный автопоезд на протяжении 16 км закрытого участка шоссе Лассетер. Пилотом в этом впечатляющем заезде стал Джон Билато, управляющий директор компании-перевозчика G&S Transport.

В прошлом году британская компания продемонстрировала тяговые способности компактного SUV Discovery Sport, который протащил за собой три железнодорожных вагона на 10-километровом отрезке исторической железной дороги Штайн-на-Рейне в Швейцарии.

Видео впечатляющего заезда

 
 
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Land Rover продемонстрировал тяговые возможности внедорожника Discovery. Автомобиль сумел протянуть 110-тонный автопоезд на расстояние 16 км.

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