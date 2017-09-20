Впечатляющий заезд: стандартный Land Rover Discovery отбуксировал 110-тонный автопоезд

Land Rover Discovery взял на буксир 12-тонный тягач с семью прицепами и успешно провез автопоезд через отдаленные уголки Северной территории Австралии.



Фото: Land Rover

В эксперименте участвовал Discovery, оснащенный трехлитровым дизелем Td6 (258 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента), стандартным 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Он был скреплен с автопоездом с помощью установленного на заводе прицепного устройства. Сам поезд длиной 100 м вез 10 дополнительных тонн балласта, чтобы достичь веса в 110 тонн.

Максимальный буксировочный вес для Discovery с дизелем Td6 составляет 3,5 тонны на дорогах общественного пользования, но SUV без труда вез за собой 110-тонный автопоезд на протяжении 16 км закрытого участка шоссе Лассетер. Пилотом в этом впечатляющем заезде стал Джон Билато, управляющий директор компании-перевозчика G&S Transport.

В прошлом году британская компания продемонстрировала тяговые способности компактного SUV Discovery Sport, который протащил за собой три железнодорожных вагона на 10-километровом отрезке исторической железной дороги Штайн-на-Рейне в Швейцарии.

Видео впечатляющего заезда