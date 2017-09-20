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Google купила часть бизнеса HTC за 1,1 миллиарда долларов
Компания Google объявила о покупке части бизнеса тайваньской компании HTC. По условиям договора, в Google перейдет команда специалистов HTC, участвовавших в производстве смартфонов Pixel. Поисковый гигант также получит неисключительную лицензию на определенные разработки тайваньского производителя. Об этом
Сделка, как ожидается, позволит Google укрепить позиции на рынке мобильных устройств. Специалисты HTC, в частности, помогут Google в разработке инновационных продуктов, которые выйдут в течение нескольких ближайших лет.
Сумма сделки составила 1,1 миллиарда долларов США. Завершить ее планируется в начале следующего года после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.
Соглашение с Google должно помочь тайваньской компании в улучшении финансовых показателей. HTC сохранит собственный бренд и продолжит выпуск смартфонов. Кроме того, продажа части активов поможет HTC сосредоточить усилия на направлении виртуальной реальности (VR), которое включает шлем HTC Vive.
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Завершить сделку планируется в начале следующего года.
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