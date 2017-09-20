Google купила часть бизнеса HTC за 1,1 миллиарда долларов

Компания Google объявила о покупке части бизнеса тайваньской компании HTC. По условиям договора, в Google перейдет команда специалистов HTC, участвовавших в производстве смартфонов Pixel. Поисковый гигант также получит неисключительную лицензию на определенные разработки тайваньского производителя. Об этом сообщает 3DNews со ссылкой на официальный блог компании Google.





Сделка, как ожидается, позволит Google укрепить позиции на рынке мобильных устройств. Специалисты HTC, в частности, помогут Google в разработке инновационных продуктов, которые выйдут в течение нескольких ближайших лет.

Сумма сделки составила 1,1 миллиарда долларов США. Завершить ее планируется в начале следующего года после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.

Соглашение с Google должно помочь тайваньской компании в улучшении финансовых показателей. HTC сохранит собственный бренд и продолжит выпуск смартфонов. Кроме того, продажа части активов поможет HTC сосредоточить усилия на направлении виртуальной реальности (VR), которое включает шлем HTC Vive.

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