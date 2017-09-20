Ученые предсказали, когда произойдет шестое массовое вымирание

Ученые из Массачусетского технологического института посчитали, что к 2100 году в океанах может накопиться количество углерода, достаточное для гибели живых существ. Свои выводы исследователи изложили на страницах Science Advances, кратко об этом рассказывает издание « Индикатор ».



Большая панда стала символов исчезающих видов. Благодаря усилиям людей в 2016 году ее исключили из списка животных, которым грозит вымирание. Фото: perec.info

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний. Во время каждого из них нарушался нормальный круговорот углерода в атмосфере и океанах.

Ученые проанализировали изменения в круговороте углерода за последние 540 миллионов лет и определили допустимые значения, в случае превышения которых круговорот углерода становился нестабильным, и живые существа гибли. Исследователи считают, что массовое вымирание произойдет, если меняться круговорот углерода будет быстрее, чем успевать адаптироваться к экосистемам.

«Учитывая недавний рост выбросов углекислого газа за относительно короткие сроки, судьба шестого массового вымирания будет зависеть от того, накопится ли критическое количество углерода в океане», — сообщил автор исследования Даниэль Ротман.

Критическое количество, по оценкам ученых, составляет 310 гигатонн. Это эквивалентно количеству углерода, которое, как предсказывают специалисты, накопится в Мировом океане из-за деятельности человека к 2100 году.

«Означает ли это, что массовое вымирание произойдет на рубеже веков? Для подобных экологических катастроф потребуется некоторое время, около 10 000 лет. Однако если не остановить процесс накопления углерода в океане, то шестое массовое вымирание может случиться раньше», — заключил Ротман.