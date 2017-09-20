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Ученые предсказали, когда произойдет шестое массовое вымирание

21.09.2017 09:38 — Разное | Tut.by  
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Ученые из Массачусетского технологического института посчитали, что к 2100 году в океанах может накопиться количество углерода, достаточное для гибели живых существ. Свои выводы исследователи изложили на страницах Science Advances, кратко об этом рассказывает издание «Индикатор».


Большая панда стала символов исчезающих видов. Благодаря усилиям людей в 2016 году ее исключили из списка животных, которым грозит вымирание. Фото: perec.info

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний. Во время каждого из них нарушался нормальный круговорот углерода в атмосфере и океанах.

Ученые проанализировали изменения в круговороте углерода за последние 540 миллионов лет и определили допустимые значения, в случае превышения которых круговорот углерода становился нестабильным, и живые существа гибли. Исследователи считают, что массовое вымирание произойдет, если меняться круговорот углерода будет быстрее, чем успевать адаптироваться к экосистемам.

«Учитывая недавний рост выбросов углекислого газа за относительно короткие сроки, судьба шестого массового вымирания будет зависеть от того, накопится ли критическое количество углерода в океане», — сообщил автор исследования Даниэль Ротман.

Критическое количество, по оценкам ученых, составляет 310 гигатонн. Это эквивалентно количеству углерода, которое, как предсказывают специалисты, накопится в Мировом океане из-за деятельности человека к 2100 году.

«Означает ли это, что массовое вымирание произойдет на рубеже веков? Для подобных экологических катастроф потребуется некоторое время, около 10 000 лет. Однако если не остановить процесс накопления углерода в океане, то шестое массовое вымирание может случиться раньше», — заключил Ротман.

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К 2100 году в океанах может накопиться количество углерода, достаточное для гибели живых существ

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