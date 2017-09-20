Аналитик: в следующем году все iPhone получат систему сканирования лица

Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что все модели iPhone 2018 года будут оснащаться функцией разблокировки смартфона по лицу пользователя Face ID. Об этом сообщает ресурс GSMArena.





По мнению аналитика, Apple откажется от сканеров отпечатков пальцев в моделях iPhone 2018 года и оборудует их набором сенсоров TrueDepth, которые позволяют разблокировать смартфон сканированием лица пользователя. Аналитик также отметил, что благодаря TrueDepth компания сможет создавать «множество инновационных приложений».

Куо полагает, что отказ от сканеров отпечатков пальцев будет связан со сложностью их внедрения в дисплеи смартфонов. По его словам, модуль 3D Touch (анализирует силу нажатия на экран) уменьшает точность сканирования считывателя отпечатков под самим дисплеем. Дальнейшее развитие этой технологии стает возможным, только если будущим пользователям iPhone X не понравится система распознавания лица Face ID.

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