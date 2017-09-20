ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аналитик: в следующем году все iPhone получат систему сканирования лица

21.09.2017 09:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что все модели iPhone 2018 года будут оснащаться функцией разблокировки смартфона по лицу пользователя Face ID. Об этом сообщает ресурс GSMArena.


По мнению аналитика, Apple откажется от сканеров отпечатков пальцев в моделях iPhone 2018 года и оборудует их набором сенсоров TrueDepth, которые позволяют разблокировать смартфон сканированием лица пользователя. Аналитик также отметил, что благодаря TrueDepth компания сможет создавать «множество инновационных приложений».

Куо полагает, что отказ от сканеров отпечатков пальцев будет связан со сложностью их внедрения в дисплеи смартфонов. По его словам, модуль 3D Touch (анализирует силу нажатия на экран) уменьшает точность сканирования считывателя отпечатков под самим дисплеем. Дальнейшее развитие этой технологии стает возможным, только если будущим пользователям iPhone X не понравится система распознавания лица Face ID.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные модели смартфонов Apple.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитик полагает, что отказ от сканеров отпечатков пальцев будет связан со сложностью их внедрения в дисплеи смартфонов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Шнуров сфотографировался с Сукачевым. Фанаты спрашивают "кто это?"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика