Продажа еды в кино — чипсов, начос, попкорна — привычная для посетителей услуга и определенная часть дохода кинотеатра. AFISHA.TUT.BY решила изучить тонкости приготовления «воздушной кукурузы». Какой из вкусов самый «зожный», сколько попкорн хранится и можно ли приготовить его из белорусской кукурузы — в нашем материале.





«Раскрываемость российского зерна — 50%, американского — 85%»

Сразу стоит сказать, что, несмотря на то что на многих белорусских полях выращивают кукурузу, для попкорна она непригодна: тот сорт зерна, который необходим, выращивается всего в нескольких регионах в мире. У нас же растет кормовая и столовая кукуруза.

— Идеальное зерно — это в первую очередь зерно, которое хорошо раскрывается. Такое зерно выращивают, например, в Краснодарском крае в России или в США. Раньше мы закупали французское и российское зерно, но столкнулись с тем, что многие зернышки уходили в утиль так и не раскрывшись. В этом году перешли на американское, — рассказывает шеф-повар сети Silver Screen Артем Ярмошук.





Смену поставщика в кинотеатре объясняют тем, что зерно из США значительно лучше (но и дороже) зерен конкурентов. Так, раскрываемость российского зерна — 50 процентов. Американского — 80−85. Зерно ездили выбирать на международную сельскохозяйственную выставку в Гонконге. Выбор был сделан после дегустаций готового попкорна в белорусских фокус-группах в пользу зерна, выращиваемого в штате Огайо, США. Даже если посмотреть на еще не приготовленный продукт, можно сразу увидеть, насколько оно красивое.

— Значит ли это, что цены на попкорн поднялись?

— Нет, бизнес оптимизирует затраты на чем-то другом. Для потребителя попкорн дороже не стал, — уверяют представители сети. — У нас не стоял вопрос цены, учредители хотели привезти лучший продукт, такой, какой они пробовали в Америке.

«Важно не передержать — иначе карамель начнет подгорать»

Из разных зерен можно получить попкорн двух разных форм: «баттерфляй» (по форме напоминает бабочку с крыльями) и «машрум» (напоминает шляпку гриба). Первый, зерна которого меньше, делают соленым. Второй — сладким.



Аппарат, в котором готовят попкорн

Процесс приготовления карамельного попкорна выглядит примерно следующим образом: в аппарат заливается масло, в чашу засыпаются зерна, к которым добавляют соль и карамель (на 350 граммов зерен кладут всего 2 грамма соли в карамельный или шоколадный попкорн, в сырный — 14, соленый — 15).

К слову, масло в сети используют кокосовое. Это самый дорогой продукт из всех, что входят в состав попкорна. Его, по словам шеф-повара по попкорну, напрямую закупают в Индонезии.

— Масло можно использовать любое, но кокосовое лучше по цвету, вкусу и запаху, — говорит шеф.



Ингредиенты для попкорна: зерна кукурузы, соль, карамель и кокосовое масло

После того как аппарат разогревается до 175 градусов, над чашей начинает виднеться пар. При 200 градусах попкорн начинает «стрелять» и выталкивать крышку.

— Нужно иметь хороший, почти музыкальный слух, чтобы знать, когда и остальной попкорн (который сам не выскочил из чаши) сбросить, — раскрывает тонкости Артем. — Важно не передержать — иначе карамель (или шоколадная добавка) начнет подгорать. И недодержать — в противном случае будет мало раскрывшихся зерен.

А вот соленый попкорн передержать невозможно — они раскрывается и «стреляет» до самого конца.

— Если вы считаете калории, стоит из всех выбрать именно соленый попкорн. В других видах все же есть сладкие добавки, — советует шеф.



Чаша, в которой готовится попкорн

«Во время детских каникул мы готовили попкорн в режиме нон-стоп»

В кинотеатре есть примерная норма, сколько такой сладости в день нужно приготовить. Его количество рассчитывают в том числе исходя из количества проданных билетов.

— При большом потоке посетителей, бывает, попкорн заканчивается. Сейчас все смотрят фильм ужасов «Оно» — и даже в будние дни людей много. Если мы понимаем, что не вписываемся в рамки на день — готовим больше. Помню, в марте этого года начались каникулы у детей, и поток людей шел с самого утра до вечера. Мы работали в режиме нон-стоп, — вспоминает повар.



Самый популярный попкорн в сети — карамельный. Еще есть соленый и сырный. Добавляют и сезонный варианты — вишневый, клубничный, шоколадный и даже мандариновый

Приготовленный попкорн держат в тепловых шкафах, и хранится он всего лишь сутки, затем его утилизируют: сладость становится «резиновой».

— Поэтому идеально, если вечером все продали «под ноль» и с утра абсолютно весь готовим заново.





«Вопрос „есть или не есть“ в кинотеатре упирается в культуру общества»

Вопрос о том, культурно ли есть при просмотре фильма, нередко становится поводом для дискуссий. Что думают об этом в кинотеатре? Ведь одно дело, когда ты приходишь с попкорном на блокбастер, и совсем другое, когда на авторское кино.

— Всегда есть недовольные теми, кто ест рядом. Не только у нас — по всему миру — разрабатываются упаковки, которые создают меньше шума. В целом этот вопрос упирается в культуру общества и перекладывать ответственность на кинотеатр неуместно, — комментируют представители сети.





— Да, продажа еды — это значимая часть бюджета. Но выбор всегда остается за человеком: можно ведь покушать и за 15 минут до сеанса.

«Детский» попкорн в сети кинотеатров стоит 4 рубля, «стандарт» — 5 рублей, большой — 6 рублей.