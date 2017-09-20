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"Храним сутки, потом утилизируем". Как готовят попкорн, который вы едите в кино
Продажа еды в кино — чипсов, начос, попкорна — привычная для посетителей услуга и определенная часть дохода кинотеатра. AFISHA.TUT.BY решила изучить тонкости приготовления «воздушной кукурузы». Какой из вкусов самый «зожный», сколько попкорн хранится и можно ли приготовить его из белорусской кукурузы — в нашем материале.
«Раскрываемость российского зерна — 50%, американского — 85%»
Сразу стоит сказать, что, несмотря на то что на многих белорусских полях выращивают кукурузу, для попкорна она непригодна: тот сорт зерна, который необходим, выращивается всего в нескольких регионах в мире. У нас же растет кормовая и столовая кукуруза.
— Идеальное зерно — это в первую очередь зерно, которое хорошо раскрывается. Такое зерно выращивают, например, в Краснодарском крае в России или в США. Раньше мы закупали французское и российское зерно, но столкнулись с тем, что многие зернышки уходили в утиль так и не раскрывшись. В этом году перешли на американское, — рассказывает шеф-повар сети Silver Screen Артем Ярмошук.
Смену поставщика в кинотеатре объясняют тем, что зерно из США значительно лучше (но и дороже) зерен конкурентов. Так, раскрываемость российского зерна — 50 процентов. Американского — 80−85. Зерно ездили выбирать на международную сельскохозяйственную выставку в Гонконге. Выбор был сделан после дегустаций готового попкорна в белорусских фокус-группах в пользу зерна, выращиваемого в штате Огайо, США. Даже если посмотреть на еще не приготовленный продукт, можно сразу увидеть, насколько оно красивое.
— Значит ли это, что цены на попкорн поднялись?
— Нет, бизнес оптимизирует затраты на чем-то другом. Для потребителя попкорн дороже не стал, — уверяют представители сети. — У нас не стоял вопрос цены, учредители хотели привезти лучший продукт, такой, какой они пробовали в Америке.
«Важно не передержать — иначе карамель начнет подгорать»
Из разных зерен можно получить попкорн двух разных форм: «баттерфляй» (по форме напоминает бабочку с крыльями) и «машрум» (напоминает шляпку гриба). Первый, зерна которого меньше, делают соленым. Второй — сладким.
Процесс приготовления карамельного попкорна выглядит примерно следующим образом: в аппарат заливается масло, в чашу засыпаются зерна, к которым добавляют соль и карамель (на 350 граммов зерен кладут всего 2 грамма соли в карамельный или шоколадный попкорн, в сырный — 14, соленый — 15).
К слову, масло в сети используют кокосовое. Это самый дорогой продукт из всех, что входят в состав попкорна. Его, по словам шеф-повара по попкорну, напрямую закупают в Индонезии.
— Масло можно использовать любое, но кокосовое лучше по цвету, вкусу и запаху, — говорит шеф.
После того как аппарат разогревается до 175 градусов, над чашей начинает виднеться пар. При 200 градусах попкорн начинает «стрелять» и выталкивать крышку.
— Нужно иметь хороший, почти музыкальный слух, чтобы знать, когда и остальной попкорн (который сам не выскочил из чаши) сбросить, — раскрывает тонкости Артем. — Важно не передержать — иначе карамель (или шоколадная добавка) начнет подгорать. И недодержать — в противном случае будет мало раскрывшихся зерен.
А вот соленый попкорн передержать невозможно — они раскрывается и «стреляет» до самого конца.
— Если вы считаете калории, стоит из всех выбрать именно соленый попкорн. В других видах все же есть сладкие добавки, — советует шеф.
«Во время детских каникул мы готовили попкорн в режиме нон-стоп»
В кинотеатре есть примерная норма, сколько такой сладости в день нужно приготовить. Его количество рассчитывают в том числе исходя из количества проданных билетов.
— При большом потоке посетителей, бывает, попкорн заканчивается. Сейчас все смотрят
Приготовленный попкорн держат в тепловых шкафах, и хранится он всего лишь сутки, затем его утилизируют: сладость становится «резиновой».
— Поэтому идеально, если вечером все продали «под ноль» и с утра абсолютно весь готовим заново.
«Вопрос „есть или не есть“ в кинотеатре упирается в культуру общества»
Вопрос о том, культурно ли есть при просмотре фильма, нередко становится поводом для дискуссий. Что думают об этом в кинотеатре? Ведь одно дело, когда ты приходишь с попкорном на блокбастер, и совсем другое, когда на авторское кино.
— Всегда есть недовольные теми, кто ест рядом. Не только у нас — по всему миру — разрабатываются упаковки, которые создают меньше шума. В целом этот вопрос упирается в культуру общества и перекладывать ответственность на кинотеатр неуместно, — комментируют представители сети.
— Да, продажа еды — это значимая часть бюджета. Но выбор всегда остается за человеком: можно ведь покушать и за 15 минут до сеанса.
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Какой из вкусов самый "зожный", сколько попкорн хранится и можно ли приготовить его из белорусской кукурузы - в нашем материале.
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