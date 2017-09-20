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Десятиметровые кулисы и летающий сюрприз: Фиксики едут в Минск под Новый год с Папусом и Масей

21.09.2017 09:48 — Разное | Tut.by  
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Не успел стартовать новый учебный год, а уже пора готовиться к настоящему Новому году. Одними из первых о своем новом шоу объявили любимцы детей Фиксики. Минчан ждут всего два представления: 25 декабря в 11:00 и 14:00. Билеты поступили в продажу сегодня.


Море интерактива cмех, веселье, танцы, любимые хиты и специальные новогодние фиксипелки, а еще… огромный летающий по залу сюрприз — сегодня стали известны первые детали новогоднего Фикси-шоу.

Фиксики едут в Минск с абсолютно новой программой «Разбуди Деда Мороза». Будет так же ярко и весело, как в прошлом году, только еще масштабнее. Тогда зрителей поразили огромные красочные декорации, а в этот раз Фиксики превзойдут самих себя. 10-метровые кулисы, огромный интерактивный дрыц-тыц-помогатор, мощный звук, эффектный свет и правдоподобные костюмы — Фиксики и в мультиках, и в жизни подходят к делу основательно.


К дружной компании присоединятся Папус и Мася, ведь Новый год — это семейный праздник. Вместе с профессором Чудаковым фиксиродители будут помогать Нолику с Симкой и их друзьям Фаеру, Верту и Шпуле в борьбе со злыми силами. Во что бы то ни стало героям нужно разбудить Деда Мороза, чтобы Новый Год состоялся, а дети не остались без подарков.

Фиксикам предстоит трудная борьба с Ленью, Жадностью и Страхом. По традиции, чтобы победило добро и Дед Мороз проснулся, потребуется помощь каждого присутствующего в зале ребенка. Шутки, зажигательные танцы, уже полюбившиеся и специально созданные для новогоднего шоу фиксипелки, а еще новые музыкальные игры — Фиксики подготовили специальный интерактив со зрителями. Неудивительно, что дети и даже их родители всегда сопереживают и помогают любимым мультгероям.


Новогоднее Фикси-шоу «Разбуди деда Мороза» состоится в Минске 25 декабря в «Минск-Арене» в 11−00 и 14−00.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цена билетов — 10−30 рублей.

Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на матч Лиги Европы между командами БАТЭ и «Арсенал». Спортивное событие пройдет на «Борисов-Арене» 28 сентября. Розыгрыш продлится с 16 до 22 сентября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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О своем новом шоу объявили в 2017 году Фиксики. Минчан ждут всего два представления: 25 декабря в 11:00 и 14:00. Билеты поступили в продажу сегодня.

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