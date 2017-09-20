Бразильский футболист на коленях прошел через все поле в благодарность богу

Защитник бразильского клуба «Интернасьональ» Алемао пересек футбольное поле на коленях в знак благодарности богу после матча против команды «Фигейренсе» в местной Серии В. Об этом сообщает Globoesporte.

«Я благодарил Всевышнего», — заявил Алемао журналистам, прежде чем отправиться в раздевалку .

В начале нынешнего года у 27-летнего футболиста диагностировали перелом ноги. В ходе реабилитации у него возникли осложнения в виде отека костной ткани, грозившие оставить его инвалидом. Защитник пообещал проползти через весь стадион на коленях, если ему удастся вернуться в строй.

В игре против «Фигейренсе» игрок вышел на замену впервые после пяти месяцев, проведенных в лазарете. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Интернасьоналя».