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Бразильский футболист на коленях прошел через все поле в благодарность богу

21.09.2017 10:07 — Разное | Tut.by  
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Защитник бразильского клуба «Интернасьональ» Алемао пересек футбольное поле на коленях в знак благодарности богу после матча против команды «Фигейренсе» в местной Серии В. Об этом сообщает Globoesporte.

«Я благодарил Всевышнего», — заявил Алемао журналистам, прежде чем отправиться в раздевалку .

В начале нынешнего года у 27-летнего футболиста диагностировали перелом ноги. В ходе реабилитации у него возникли осложнения в виде отека костной ткани, грозившие оставить его инвалидом. Защитник пообещал проползти через весь стадион на коленях, если ему удастся вернуться в строй.

В игре против «Фигейренсе» игрок вышел на замену впервые после пяти месяцев, проведенных в лазарете. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Интернасьоналя».

 
 
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Защитник бразильского клуба "Интернасьональ" Алемао пересек футбольное поле на коленях в знак благодарности богу после матча против команды "Фигейренсе" в местной...

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