В Столбцовском районе пассажир трактора после ДТП выпал из кабины под прицеп. Он погиб

Один человек погиб и еще один получил травмы в ДТП, которое произошло 20 сентября, около 20.00, вблизи деревни Вечеторово Столбцовского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: МЧС

По предварительной информации, 34-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал по трассе Столбцы — Ивацевичи — Кобрин со стороны Барановичей в направлении Столбцов. На 22-м километре дороги он неправильно выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до впереди двигавшегося трактора с прицепом и совершил с ним столкновение. После ДТП оба транспортных средства съехали в кювет, где 45-летний пассажир трактор выпал из кабины, и его переехал прицеп.



Фото: МЧС

В результате ДТП пассажир трактора получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 21.16 умер. Также серьезные травмы получил водитель микроавтобуса, его из искореженного автомобиля при помощи специснтрумента доставали спасатели . Тракторист в аварии не пострадал.