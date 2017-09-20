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В Столбцовском районе пассажир трактора после ДТП выпал из кабины под прицеп. Он погиб

21.09.2017 10:38 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб и еще один получил травмы в ДТП, которое произошло 20 сентября, около 20.00, вблизи деревни Вечеторово Столбцовского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: МЧС

По предварительной информации, 34-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал по трассе Столбцы — Ивацевичи — Кобрин со стороны Барановичей в направлении Столбцов. На 22-м километре дороги он неправильно выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до впереди двигавшегося трактора с прицепом и совершил с ним столкновение. После ДТП оба транспортных средства съехали в кювет, где 45-летний пассажир трактор выпал из кабины, и его переехал прицеп.


Фото: МЧС

В результате ДТП пассажир трактора получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 21.16 умер. Также серьезные травмы получил водитель микроавтобуса, его из искореженного автомобиля при помощи специснтрумента доставали спасатели. Тракторист в аварии не пострадал.

 
 
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Авария произошла 20 сентября, около 20.00, вблизи деревни Вечеторово.

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