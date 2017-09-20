Минское «Динамо» начнет сегодня четырехматчевую гостевую серию в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Свое путешествие «зубры» начнут в Астане, где сыграют с местным «Барысом». Клуб из Казахстана здорово начал сезон, отметившись результативной игрой, но в последних играх «барсы» немного сбавили обороты и скатились в середину турнирной таблицы Восточной конференции.

Самую большую опасность у «Барыса» представляет североамериканская пятерка — Даллмэн-Дитц-Фрэттин-Вей-Доус. Последний является лучшим снайпером нынешнего сезона КХЛ.

Минское «Динамо» взяло на выезд 26 хоккеистов, включая восстанавливающегося после травмы Владимира Денисова. Впрочем, рассчитывать на его выход в сегодняшнем матче не приходится.

Вратари: Степан Горячевских, Михаил Карнаухов, Юнас Энрот;

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич;

Нападающие: Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Шарль Лингле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джек Скилли, Андрей Степанов, Джастин Фонтэйн, Куинтон Хауден, Егор Шарангович.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 16.30.