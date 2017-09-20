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Минтруда: до конца года в Беларуси повысят пенсии

21.09.2017 10:25 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси до конца года пересчитают трудовые пенсии, сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по пенсионному обеспечению. Однако решение о сроках и размерах повышения трудовых пенсий, по его словам, еще не принято.

— В соответствии с законодательством трудовые пенсии перерасчитываются в связи с ростом средней заработной платы не менее одного раза в год в пределах средств бюджета фонда социальной защиты населения. При этом перерасчет трудовых пенсий производится на основании указов президента. Сроки и объемы перерасчета трудовых пенсий в 2017 году будут определяться с учетом изложенного. Решение по данному вопросу пока не принят, — отметил Валерий Ковальков.

Напомним, с 1 августа в Беларуси выросли минимальные трудовые и социальные пенсии. С августа также подняли надбавки к минимальным трудовым пенсиям.

На 1 сентября социальную пенсию в Беларуси получали 64,2 тысячи человек, сообщила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич.

 
 
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Однако решение о сроках и размерах повышения трудовых пенсий еще не принято, сообщили в Минтруда.

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