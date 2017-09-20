Минтруда - о пенсиях работающих, пересмотре возраста выхода на заслуженный отдых и ID-картe

В Беларуси не намерены в ближайшее время пересматривать выплаты работающим пенсионерам, сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по пенсионному обеспечению.

— В настоящее время Министерством вопрос об изменении порядка выплаты пенсии работающим пенсионерам не прорабатывается, — сказал Валерий Ковальков.

У представителей Минтруда также поинтересовались тем, стоит ли сохранять разные пенсионные возрастные пороги для женщин и мужчин. «Может, пора хотя бы уменьшать разницу с пяти до трех лет? Многие европейские страны давно идут по этому пути», — спросили у представителей Минтруда.

— В мире количество стран с одинаковым для полов пенсионным возрастом сопоставимо с количеством стран, где женщины выходят на пенсию раньше мужчин (в их числе Китай, Великобритания, Италия, Австрия, Польша, подавляющее большинство стран СНГ). В нашей стране сохранен разный пенсионный возраст для женщин и мужчин. При принятии такого решения учтены социальные аспекты, положения национального законодательства об особой заботе государства о женщинах и их повышенной социальной защите, — ответил Валерий Ковальков.

Замминистра труда и соцзащиты также прокомментировал, станет ли анонсированная ID-карта заменой пенсионному удостоверению и удостоверению инвалида.

— ID-карта (идентификационная карта) будет выступать универсальным идентификатором гражданина в пределах нашей страны. С ее помощью можно будет определить статус (категорию) ее держателя, в частности, пенсионера, инвалида, и его права. В связи с введением идентификационной карты отмена пенсионного удостоверения на данном этапе не планируется, — пояснил замминистра. — В связи с введением идентификационной карты отмена пенсионного удостоверения на данном этапе не планируется.