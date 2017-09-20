От спорткаров до массовых авто, или Какие машины выбирают самые высокооплачиваемые спортсмены мира

Новая машина лидера мадридского «Реала» Криштиану Роналду, которую он презентовал в сентябре на своей страничке в Instagram, в базовой комплектации стоит больше полумиллиона долларов. Это Ferrari F12 TDF. SPORT.TUT.BY рассказывает, на каких авто и мотоциклах ездят другие высокооплачиваемые спортсмены из первой десятки списка Forbes за 2017 год.



За минувший год пилот гонок класса «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон заработал 46 млн долларов. Помимо езды на быстрых машинах Хэмилтон любит погонять на мотоциклах. Один из его любимых байков — это Honda CRF450RX (на фото справа). Фото: instagram.com/lewishamilton



Что же касается машин, то Хэмилтон владеет, например, редким экземляром 1966 года выпуска. Речь о Shelby Cobra 472. Это фото было сделано в калифорнийском городке Малибу. Фото: twitter.com/lewishamilton



Американский баскетболист «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заработал за последний год более чем на полмиллиона долларов больше, чем Хэмилтон. Оттого он легко может содержать такие машины, как Custom Chevrolet Camaro Convertible и Mercedes-Benz S550. Фото с сайта complex.com



Доходы еще одного американского баскетболиста Стефана Карри за рекламу в прошлом году составили 35 млн долларов плюс 12,3 млн — по контракту с «Голден Стейт Уорриорз». Фото: instagram.com/stephencurry30



Стефан ездит на Mercedes-Benz G-Wagon. Фото с сайта celebritycarz.com



Доходы британского гольфиста Рори Макилрой за год — полсотни млн долларов. Рори предпочитает ездить на машинах BMW, так как этот производитель поддерживает его вид спорта. Порой трудно сказать наверняка, какая из машин принадлежит Рори, а какая — выдана ему производителем на время турнира. Фото: Reuters



Игрок в американский футбол Андрю Лак за минувший сезон также взял планку в 50 млн долларов. Тем не менее СМИ знают пока об одной машине в автопарке Лака. Речь о скромном авто Honda Accord. Фото: instagram.com/andrew.luck12



Одноклубник Стефана Карри Кевин Дюрант за год выступления в «Голден Стейт Уорриорз» заработал в два раза больше, чем Карри, и всего на один миллион меньше — на рекламе. Он ездит на красных моделях Ferrari California и Range Rover. Фото с сайта gearheads.org



Одним из партнеров швейцарского теннисиста Роджера Федерера, заработавшего в прошлом году 64 млн долларов, является как раз автопроизводитель. Это Mercedes-Benz. Роджер ездит на немецких авто в жизни, а также участвует в тест-драйвах и презентациях новых моделей. Фото с сайта mercedes-benz.com



Кроме того, у Федерера есть Aston Martin DB9. Фото с сайта carrrsmag.com



Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси разбогател за год на 80 млн долларов. Имея такой доход, в 2016-м он потратил 32 млн евро на покупку на аукционе гоночного Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года выпуска. Этот автомобиль стал третьим эксклюзивным суперкаром в коллекции Лео после Maserati GT Stradale и Audi R8 Spyder. Месси также принадлежат Ferrari Spider (на фото справа), Maserati Granturismo MC Stradale, Dodge Charger SRT8 и Audi Q7. Фото: instagram.com/leomessi



Баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс заработал за год 86,2 млн долларов. Бывает, что Леброн ездит на Kia K900 (на фото слева). Впрочем, не исключено, что в любви к Kia в Instagram Джеймс признается только за деньги. Фото: instagram.com/kingjames



Ведь в гараже у Джеймса стоит машина-«красавица» Lamborghini Aventador Roadster. Фото с сайта veddro.com



На вершине списка самых высокооплачиваемых спортсменов мира за 2017 год португальский футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Его доход составил 93 млн долларов. Помимо Ferrari F12 TDF (на фото слева) Роналду владеет Ferrari 599GTB Fiorano HGTE, Bugatti Chiron (на фото справа), Bugatti Veyron Super Sport, Rolls-Royce Ghost, Porsche Carrera 911 Turbo S, Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC и Mercedes S65 AMG V12 Biturbo. Фото: instagram.com/cristiano