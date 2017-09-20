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Евразии предсказали раскол на два континента

21.09.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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Через 20 миллионов лет Евразия может разделиться на две части, а на месте озера Байкал будет океан. Научная работа об этом опубликована в журнале Gondwana Research, кратко об этом рассказывает издание «Наука в Сибири».


Лед озера Байкал зимой. Фото: Антон Шелкович для AUTO.TUT.BY

Российские исследователи обобщили данные об огромном расколе, расположенном посреди Евразии — Байкальской рифтовой зоне. По неизвестной причине 5−7 миллионов лет назад эта структура вступила в активную фазу своего развития: горы начали быстро расти вверх, а впадины — с большой скоростью проваливаться.

Сейчас это активная геодинамическая структура. Горы в этом регионе продолжают расти в среднем на 5−6 миллиметров в год, примерно на 3−4 миллиметра в год углубляются днища впадин. Такие скорости считаются очень высокими для подобных процессов.

«Если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан», — говорится в сообщении.

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Но произойдет это через 20 миллионов лет.

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