Евразии предсказали раскол на два континента

Через 20 миллионов лет Евразия может разделиться на две части, а на месте озера Байкал будет океан. Научная работа об этом опубликована в журнале Gondwana Research , кратко об этом рассказывает издание « Наука в Сибири ».



Лед озера Байкал зимой. Фото: Антон Шелкович для AUTO.TUT.BY

Российские исследователи обобщили данные об огромном расколе, расположенном посреди Евразии — Байкальской рифтовой зоне. По неизвестной причине 5−7 миллионов лет назад эта структура вступила в активную фазу своего развития: горы начали быстро расти вверх, а впадины — с большой скоростью проваливаться.

Сейчас это активная геодинамическая структура. Горы в этом регионе продолжают расти в среднем на 5−6 миллиметров в год, примерно на 3−4 миллиметра в год углубляются днища впадин. Такие скорости считаются очень высокими для подобных процессов.

«Если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан», — говорится в сообщении.