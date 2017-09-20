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Как выглядит стандартная квартира в Северной Корее и как - в Южной

21.09.2017 11:21 — Разное | Tut.by  
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В сентябре в Сеуле на архитектурной биеннале открылась уникальная выставка — посетители могут увидеть стандартную северокорейскую квартиру и прочувствовать быт обычных семей в Пхеньяне, живущих при коммунистическом режиме товарища Ким Чен Ына, — пишет delfi.lv.

Попасть в Северную Корею довольно сложно. Те немногие, кто все же получают разрешение за посещение одной из самых закрытых стран мира, видят в основном специально заготовленные «картинки», прославляющие высокое развитие северокорейского общества.


Фото: Kyusik Shin, с сайта delfi.lv

Йим Донг Ву был обычным профессором государственного архитектурного университета в Пхеньяне. Но несколько лет назад ему удалось сбежать из Северной Кореи, и на открывшейся в этом году в Сеуле биеннале он решил представить обстановку типичной квартиры своего родного города.


Фото: Kyusik Shin, с сайта delfi.lv

Так как сеульская биеннале ограничивала архитектора в площади выставочного зала, он показал жизнь северокорейской семьи на 36 квадратных метрах.


Фото: Kyusik Shin, с сайта delfi.lv

Представлены кухня и обеденная зона, спальня, детская комната, гостиная и небольшой балкон. Мебель и бытовая техника были специально заказаны из Китая, откуда Северная Корея импортирует большинство товаров.


Фото: Kyusik Shin, с сайта delfi.lv

При оформлении комнат архитектор основывался на личном опыте, воспоминаниях знакомых, а также немногих фотографиях, найденных в интернете.


Фото: Kyusik Shin, с сайта delfi.lv

Самый современный северокорейский интерьер сегодня можно отнести к стилю ретро, так как он очень напоминает типичную квартиру советского времени. Доминируют коричневые или бежевые тона, обязательным элементом мебели является шкаф-секция. На стенах не найти рамок со свадебными или детскими фотографиями — вместо них висят патриотические плакаты, прославляющие Северную Корею и ее лидеров.


Фото: Kyusik Shin, с сайта delfi.lv

Более современным выглядит оформление балкона, где обычно для красоты выращивают много цветов и растений. Так как в стране остро ощущается дефицит электроэнергии, на балконах широко используются солнечные панели.

В Южной Корее престижно жить в многоквартирных высотках

Квартиры обычных людей среднего класса в Южной Корее выглядят иначе.

80% корейцев живут в однотипных панельных многоэтажках — «апатхы» (от англ. Apartment). «Апатхы» они называют и районы с таким жильем, и дома, и квартиры в них. Жить в многоквартирных домах считается здесь престижнее, чем в собственном доме в пригороде.


Фото: adme.ru

«В корейских квартирах коридоров нет. Даже само слово „коридор“ может показаться незнакомым. Прихожая имеет размер порядка метр на метр, так что с порога практически сразу проход в кухню или гостиную. В прихожей, пол которой, как правило, покрыт кафельной плиткой, вы обязательно должны снять обувь», — пишет adme.ru.


Фото: adme.ru

Квартиры в Корее небольшие, но всегда очень светлые за счет огромных окон. От этого кажется, что пространства в них намного больше. Из непривычного нашему человеку, наверное, только отсутствие ванной и душевой кабинки, что заменяется простым сливом в полу.


Фото: adme.ru

 

 
 
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Профессор, сбежавший из Северной Кореи, показал квартиру и быт живущих при режиме Ким Чен Ына.

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