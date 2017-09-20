Ученые выяснили, что лишение сна лечит депрессию. Но не поняли как

Примерно у половины страдающих от депрессии длительное бодрствование приводит к быстрому исчезновению симптомов заболевания, установили исследователи. Статья ученых из Университета штата Пенсильвания опубликована в журнале Journal of Clinical Psychiatry, пишет «Здоровье Mail.ru».

Впервые антидепрессивное действие принудительного лишения сна было открыто еще около 30 лет назад. Чтобы точно оценить эффективность такого метода лечения депрессии , ученые изучили более двух тысяч научных публикаций на эту тему, появившихся в научных журналах в последние десятилетия. В итоге были отобраны 66 исследований, проведенных наиболее корректно с научной точки зрения.

Анализ данных, полученных в ходе этих исследований, показал, что контролируемое лишение сна действительно быстро и эффективно снимает симптомы депрессии у 40−60% пациентов. При этом метод отлично работает вне зависимости от того, частичное это лишение сна (сон, продолжающийся три-четыре часа, а затем бодрствование в течение 20−21 часа) или же речь идет о полном отсутствии сна в течение 36 часов.

На эффективность метода практически не влияют ни тип депрессии, ни возраст или пол пациентов, ни тот факт, принимают они или нет антидепрессанты или какие-либо другие психиатрические препараты.