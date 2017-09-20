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Ученые выяснили, что лишение сна лечит депрессию. Но не поняли как

21.09.2017 11:55 — Разное | Tut.by  
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Примерно у половины страдающих от депрессии длительное бодрствование приводит к быстрому исчезновению симптомов заболевания, установили исследователи. Статья ученых из Университета штата Пенсильвания опубликована в журнале Journal of Clinical Psychiatry, пишет «Здоровье Mail.ru».


Фото: Krista Mangulsone / StockSnap.io

Впервые антидепрессивное действие принудительного лишения сна было открыто еще около 30 лет назад. Чтобы точно оценить эффективность такого метода лечения депрессии, ученые изучили более двух тысяч научных публикаций на эту тему, появившихся в научных журналах в последние десятилетия. В итоге были отобраны 66 исследований, проведенных наиболее корректно с научной точки зрения.

Анализ данных, полученных в ходе этих исследований, показал, что контролируемое лишение сна действительно быстро и эффективно снимает симптомы депрессии у 40−60% пациентов. При этом метод отлично работает вне зависимости от того, частичное это лишение сна (сон, продолжающийся три-четыре часа, а затем бодрствование в течение 20−21 часа) или же речь идет о полном отсутствии сна в течение 36 часов.

На эффективность метода практически не влияют ни тип депрессии, ни возраст или пол пациентов, ни тот факт, принимают они или нет антидепрессанты или какие-либо другие психиатрические препараты.

Почему лишение сна оказывает такое неожиданно мощное воздействие на пациентов с депрессией, пока неясно. Авторы исследования подчеркивают, что для того чтобы разобраться в нейробиологических механизмах, лежащих в основе этого феномена, необходимы дальнейшие исследования.

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Примерно у половины страдающих от депрессии длительное бодрствование приводит к быстрому исчезновению симптомов болезни.

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