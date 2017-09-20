В Минске на перекрестке загорелся Nissan Primera

Днем 21 сентября во Фрунзенском районе столицы загорелся Nissan Primera. Инцидент произошел в тот момент, когда автомобиль остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.





Как рассказала AUTO.TUT.BY официальный представитель МГУ МЧС Ольга Мельченко, сообщение о возгорании легкового автомобиля на перекрестке улиц Лобанка и Сухаревской поступило спасателям в 11.51. Уже в 12.02 работники МЧС ликвидировали пожар.





По словам водителя, он только выехал из дома. Когда остановился перед светофором, что-то хлопнуло под капотом, после чего автомобиль загорелся.