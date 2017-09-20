Организаторы Олимпиады-2018 в Пхенчхане представили дизайн медалей

Организаторы зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане представили дизайн медалей, которые будут вручаться чемпионам и призерам Игр.

Изображения наград можно увидеть на официальной странице Олимпиады-2018 в Instagram , где отмечается, что источником вдохновения для дизайнера наград стал хангыль, корейский алфавит.



Фото: instagram.com/pyeongchang2018

— Медали Пхенчхана призваны воплотить страсть и устремления спортсменов для успеха на Играх, — отмечается на подписи к изображениям медалей.

На лицевой стороне медали изображены диагональные линии, символизирующие историю Олимпийских игр.

На задней стороне изображены обозначения спортивной дисциплины.

Лента создана с использованием традиционных корейских тканей.













Медали хранятся в надежном корпусе с деревянной отделкой, особенности его дизайна навеяны корейской архитектурой, храмами и зданиями в сельской местности.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. Будут разыграны 102 комплекта наград в 13 видах спорта.

Фото: pyeongchang2018.com

















Дизайнер медалей Ли с гордостью и волнением представил олимпийские награды миру.