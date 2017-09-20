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Организаторы Олимпиады-2018 в Пхенчхане представили дизайн медалей
Организаторы зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане представили дизайн медалей, которые будут вручаться чемпионам и призерам Игр.
Изображения наград можно увидеть на официальной странице Олимпиады-2018 в
— Медали Пхенчхана призваны воплотить страсть и устремления спортсменов для успеха на Играх, — отмечается на подписи к изображениям медалей.
На лицевой стороне медали изображены диагональные линии, символизирующие историю Олимпийских игр.
На задней стороне изображены обозначения спортивной дисциплины.
Лента создана с использованием традиционных корейских тканей.
Медали хранятся в надежном корпусе с деревянной отделкой, особенности его дизайна навеяны корейской архитектурой, храмами и зданиями в сельской местности.
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. Будут разыграны 102 комплекта наград в 13 видах спорта.
Фото:
Дизайнер медалей Ли с гордостью и волнением представил олимпийские награды миру.
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Организаторы зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане представили дизайн медалей, которые будут вручаться чемпионам и призерам Игр.
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