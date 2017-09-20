ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Организаторы Олимпиады-2018 в Пхенчхане представили дизайн медалей

21.09.2017 12:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Организаторы зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане представили дизайн медалей, которые будут вручаться чемпионам и призерам Игр.

Изображения наград можно увидеть на официальной странице Олимпиады-2018 в Instagram, где отмечается, что источником вдохновения для дизайнера наград стал хангыль, корейский алфавит.


Фото: instagram.com/pyeongchang2018

— Медали Пхенчхана призваны воплотить страсть и устремления спортсменов для успеха на Играх, — отмечается на подписи к изображениям медалей.

На лицевой стороне медали изображены диагональные линии, символизирующие историю Олимпийских игр.

На задней стороне изображены обозначения спортивной дисциплины.

Лента создана с использованием традиционных корейских тканей.




Медали хранятся в надежном корпусе с деревянной отделкой, особенности его дизайна навеяны корейской архитектурой, храмами и зданиями в сельской местности.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. Будут разыграны 102 комплекта наград в 13 видах спорта.

Фото: pyeongchang2018.com





Дизайнер медалей Ли с гордостью и волнением представил олимпийские награды миру.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане представили дизайн медалей, которые будут вручаться чемпионам и призерам Игр.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На 22 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика