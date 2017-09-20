Дома из глины и щепы, утеплитель из тростника. Как выглядит экопоселок у Нарочи через 22 года

В двух километрах от озера Нарочь 20 лет назад появился уникальный для Беларуси вид поселения — экологический поселок Дружный. Одним своим существованием он доказывает, что качественное и бюджетное жилье можно строить из самых простых материалов: дерева, соломы, щепы и глины. И такой вариант решения жилищных вопросов на селе вполне может стать альтернативой строительству в агрогородках.

Помогали всем миром

Немцы, впервые побывавшие в нашей стране в начале 90-х, так впечатлились масштабом экологических и экономических проблем, что у них возникла идея помочь семьям, которые проживали на зараженных территориях, переехать в более благоприятные районы Беларуси.





Первые дома в Дружном на Нарочи начинала строить группа немецких волонтеров в 1993 году. Землю под поселок для переселенцев выделили власти в Мядельском районе Минской области. Была также договоренность с председателем местного колхоза, который хотел таким образом привлечь рабочую силу в свое хозяйство.

При выборе материалов для строительства немцы ориентировались на их экологичность и доступность в этой местности. При существующем в то время дефиците всего, в том числе и стройматериалов, выбирать было практически не из чего. Зато в изобилии были дерево, солома и глина.



Юрий Супринович

С белорусской стороны в проекте «Дом вместо Чернобыля» принимало участие и Международное благотворительное общественное объединение «Экодом» (в 2014 году его переименовали в "ЭкоСтроитель"). Ее представитель Юрий Супринович говорит, что тогда под цели проекта и существующую материальную базу нужно было выбрать такую технологию строительства, которая позволила бы строить дом людям без каких-либо специальных навыков. В итоге за модель выбрали немецкий каркасный дом с заполнением стен смесью соломы и глины.

Строить первые дома приезжали волонтеры из Германии. Среди немецких волонтеров были специалисты, которые выполняли две задачи: руководили строительством и обучали технологии остальных: теперь в Дружном, наверное, живет больше специалистов по саманному строительству, чем во всей стране.

Сначала строили дома с соломенным наполнением, позже перешли на древесную щепу: с ней оказалось проще работать, сам материал такой же дешевый и доступный.

Сочетание бесплатного труда волонтеров и низкая стоимость «подножных» стройматериалов позволило возвести к официальному открытию экокопоселка в 1997 году 14 домов (сейчас их 31).

Для того чтобы переселиться из зараженного радиацией района в чистый и получить при этом бесплатно новый дом, претенденты проходили отбор. Один из главных критериев — желание внести свой трудовой вклад в строительство деревни.





— Мы с семьей переехали сюда из Хойникского района в 1994 году, — рассказывает Валентин, один из самых первых экопоселенцев. — Увидели объявление в газете, в котором говорилось, что немецкая благотворительная организация будет строить на Нарочи дома для переселенцев из зараженных районов, среди желающих переселиться будет отбор. Мы не сильно на что-то рассчитывали, но письмо написали. Через две недели пришел ответ: приезжайте.

Семья Валентина была в числе первых восьми, кто прошел отбор. Но только две из них остались здесь. Остальные испугались, отказались переселяться.

— Их можно понять, — говорит Валентин. — Мы сюда приехали 20 марта 1994 года, а здесь чистое поле. Это сейчас здесь дорога, деревья, дома, а тогда это были слякоть, грязь, колхоз… Многие как глянули на все это, так сразу и уехали. Потому что непонятно было, будет ли садик, школа, магазин, работа. Сложный был момент. Это не то же самое, что приехал в Минск и тебе квартиру дали.

Переселенцы сначала строили свои дома, потом помогали другим. Колхоз платил им зарплату как строителям.





— Нам рассказывали, что дома будут строиться из глины и соломы. Мы думали, что солома будет только для связки, а остальное глина, чтоб крепче было. Но все оказалось не так. Сначала в бетономешалке замешивается глина с водой, получается «сметанка». Ее заливали в выкопанную яму 3×3 м и добавляли солому, которую привозил колхоз. И все это перемешивалось и перетаптывалось ногами. Потом солому в глине выбрасывали на деревянные настилы, чтобы она обтекла, подвялилась. Затем ее отправляли в опалубку, закрепленную на деревянный каркас, трамбовали. Сразу, если честно, не поверил, что получится что-то нормальное. Но когда сняли опалубку, увидел, что стеночки ровные, аккуратные. И вот уже 22 года прошло — ничего не сгнило. Еще помню, все боялись — мыши растянут солому. Но нет их в стенах. Это чушь, что там кто-то прогрызет ходы.



Глина и солома внутри стены одного их первых домов: через 20 лет внутри сухо, мышей нет

Валентин рассказал, что на стройке работали бок о бок с немцами. Большое впечатление на наших людей произвела их техническая оснащенность.

— В 93-м немецкие плотники приехали, так у них столько инструмента было — на все случаи жизни. Мы такие и в глаза не видели: дисковые пилы, инструменты, чтобы шиповать детали каркаса… Сразу в руки боялись брать, до этого же только топоры и ручные пилы знали. Тогда бензопилу «Штиль» впервые увидели!

Валентин говорит, что первый ремонт делал два года назад — ремонтировал фасад.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Раньше фасады обшивали вагонкой. Сейчас многие ее меняют — за 20 лет краска с них облезла, местами дерево начало гнить. Но сами стены под ними находятся в отличном состоянии. Их утепляют и штукатурят. В первых домах глиняную штукатурку без армирования наносили, поэтому она в некоторых местах потрескалась — подмазал, и дальше живем. Лестницу, которую мне немцы делали, решил уже не менять, хоть она и скрипит. Тогда в 90-х сухих пиломатериалов не найти было, так ее из сырых досок собрали. Ну скрипит она, но это не страшно. Вторые этажи утеплены минимально — всего 15 см соломы и глины между стропилами. Пришлось дополнительно со временем утеплить. Но это в наших первых домах. Сейчас уже строят теплые мансарды. А вот на что никто в поселке не пожалуется, так это на сырость. В наших домах всегда нормальная влажность — хоть протапливай, хоть в холоде держи.



Немецкий пеллетный котел

Кстати, почти во всех домах переселенцев кроме современной водной системы отопления стоят еще и печи. На всякий случай.

Сейчас дома в поселке отапливаются природным газом. Но общественный дом, он же «офис» и дом творчества по совместительству, обогревается пеллетным котлом с автоматической подачей. Валентин говорит, что на сезон закупается 3 тонны пеллет. В системе отопления есть солнечные коллекторы, которые работают в паре с котлом. Таким образом, и дом обогревается, и горячая вода всегда есть.

В поселке детей уже не так много, как раньше, — выросли и уехали. Но местный дом детского творчества не простаивает. Валентин говорит, что многие семьи взяли приемных детей. Для них организованы кружки.



Общественный дом экопоселения

Сейчас Валентин присматривает за общим домом, обслуживает ветряные электростанции, которые стоят на горке рядом с поселком. Уезжать из Дружной он не собирается.

— Дома переходили в нашу собственность через 10 лет, до этого продавать их мы не имели права. Считалось, что если прожил здесь столько лет, значит, прижился. Большинство переселенцев остались здесь. И я прижился, хотя на родину иногда езжу. Могу сказать, что здесь лучше люди живут. Там много спившихся, работы практически нет…

Дома на продажу в деревне Дружной есть, но за «копейки» вариантов нет.

— Дома здесь отличные — все коммуникации, большие участки, рядом Нарочь. Соседка недавно продала кому-то под дачу за 26 тысяч долларов.

Новое поселение в Старом Лепеле

Аналогичное поселение появилось и в Витебской области — в деревне Старый Лепель.

— Представители местных властей приезжали в Дружный — им такая модель поселения понравилась, и в 2001 году пригласили к себе, выделили площадку, — рассказывает Юрий Супринович. — К этому времени уже поменялось законодательство, появились новые требования к энергоэффективности строящихся зданий. Поэтому новые дома уже с дополнительным утеплением построены.

Все наши построенные общественные здания — амбулатория в деревне Занарочь и социальный центр реабилитации инвалидов, — отапливаются пеллетными котлами и солнечными коллекторами. Это увеличивает первоначальные расходы, но при дальнейшей эксплуатации они себя окупают.



Фото с сайта www.oekodomstroj.by

Юрий говорит, что минеральная вата или пенополистирол — материалы неэкологичные, а других на нашем рынке в то время не было. Ориентировались на Европу. Там уже были варианты из льноволокна, тростника, пробки, конопли, эковаты.





В итоге решили делать утеплитель из тростника — его в стране предостаточно. К тому же это постоянно возобновляемый ресурс. Так появилось первое белорусское производство тростниковых плит.

— Научились сами заготавливать тростник и теперь используем его в качестве теплоизоляции наших домов. Самое интересно, что ничего нового мы не придумали — даже в СССР был строительный материал, который назывался «камышит». Сегодня предприятие "ЭкоДомСтрой" обеспечивает тростниковыми матами не только наши объекты, но и отправляет их на экспорт, применяет при утеплении домов по заказам населения

Тростник заготавливается зимой по льду на озере Нарочь. Для этого есть специальный самоходный комбайн. Местные жители тоже имеют приработок, заготавливая и продавая производителю тростник.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Тростниковые плиты изготавливаются на специальных немецких станках. Они очень старые, 1948 года выпуска.

«Знаю, что строю»

Из щепы и глины теперь строят не только по социальным программам. Заказывают их и в частном порядке. Один из таких домов сейчас возводят на берегу Вилейского водохранилища.

Его владелец, Вячеслав Макушинский, возглавляет белорусско-германское общество «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда». Он рассказал REALTY.TUT.BY, что с технологией хорошо знаком и она, по его мнению, хорошо себя зарекомендовала.



Вячеслав Макушинский, руководитель ДРОЦ «Надежда»

— Впервые с этой технологией познакомился при строительстве двух гостевых домов в учреждении, которым я руковожу. Первый дом мы возвели по каркасной технологии с заполнением стен эковатой, второй — глиной и щепой. Поэтому у меня уже есть практический опыт и строительства, и эксплуатации таких домов. Когда я решился строить себе, то выбор был предопределен. Для меня было важно, чтобы материалы были максимально природные. Эковата тоже природный материал, но уже преобразованный. А глина, щепа, дерево для каркаса — все это исключительно натуральные природные материалы.









Сейчас строители заняты заполнением стен смесью щепы и глины. Ее замешивают в большой бетономешалке — за раз в ней можно приготовить до 0,8 куба. Строительной тачкой смесь подвозят рабочим, которые ведрами засыпают ее в съемную опалубку и трамбуют. Всего на стойке задействовано 7 строителей.





В отличие от стандартных каркасных домов, которые строятся из пиломатериалов техсушки небольшого сечения, для этих каркасов применяется брус естественной влажности с сечением 120×120 мм. После того как будут заполнены внешние стены и смонтирована кровля, внутри возведут перегородки из керамического кирпича. После этого строительные работы прекратятся до июля месяца следующего года: дом к этому времени должен просохнуть, щепа дать усадку. То есть за один строительный сезон такой каркасный дом построить нельзя.





Для строительства этого дома на 130 квадратов, без мансардного этажа, потребовалось 25 кубов щепы. Глину «добыли» прямо на участке, когда копали яму под автономный септик. На первый взгляд, технология простая и выглядит привлекательно в плане финансовых затрат: глина и щепа стоят гораздо дешевле газосиликата.





— Если у человека возникнет желание сэкономить на строительстве дома, то нужно многое делать самому или с привлечением волонтеров — родственников, друзей, — говорит Юрий Супринович. — Тогда и в самом деле выгода очевидна, так как оплата труда строителей будет практически нулевой. Если приглашать стройфирму, то по цене дом из щепы и глины выйдет не дешевле, а может, и дороже традиционного дома. При возведении очень много ручного труда, а он недешев.

Знания и опыт можно получить совершенно бесплатно. Достаточно побыть волонтером на строительстве подобных домов.

Юрий Супринович говорит, что по сравнению с агродомиками, строительство которых финансировалось сельскохозяйственными предприятиями, дома по немецкой технологии обходились несколько дешевле. И это без экономии на качестве отделки и уровне оснащенности внутренними инженерными системами. Например, готовый к проживанию дом на 130 квадратов в Старом Лепеле обходился примерно в 50 тысяч долларов (без благоустройства прилегающей территории).



