Ученые нашли необычный астероид, который пылит, как комета

В Главном поясе астероидов астрономы обнаружили совершенно новый тип объектов. Объект 288P, изначально напоминавший комету, на поверку оказался двойным астероидом, оставляющим за собой в космосе шлейф пыли и газа, передает Газета.Ru .



J.DePasquale/Z. Levay/NASA/ESA

«Мы узнали о 288P в 2011 году, — рассказала Джессика Агарвал из Института изучения Солнечной системы Общества Макса Планка (Германия), автор статьи, опубликованной в журнале Nature . Уже тогда на снимках, сделанных орбитальным телескопом Hubble, астрономы заметили пылевую активность астероида. Однако большое расстояние не позволяло изучить его форму и особенности.

В сентябре 2016 года условия наблюдения изменились: астероид по пути к своему перигелию приблизился к Земле на расстояние чуть больше 200 млн километров и астрономы смогли рассмотреть его двойную структуру. Детальный анализ полученных Hubble изображений показал, что каждый из компонентов астероида имеет в диаметре примерно километр.

Расчет показал, что части сильно разнесены друг от друга: они вращаются вокруг общего центра масс по вытянутым орбитам и расстояние между ними достигает ста километров. Такие орбитальные характеристики отличают астероид от всех других известных двойных астероидов. Тот факт, что 288P всегда становится активным по мере приближения к Солнцу, указывает на то, что причиной такой активности являются испаряющиеся с поверхности газы.