Студент оплачивал поездки Uber чужой карточкой. На парня завели уголовное дело

В Минске задержали студента, который оплачивал услуги сервиса Uber, используя реквизиты чужой банковской карты, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Парень в общей сложности «наездил» на 100 рублей.

— В милицию обратился минчанин, который сообщил о том, что с его карт-счета было произведено несколько списаний денежных средств, которые он не производил. Также заявитель пояснил, что недавно он забыл свою карту на прилавке одного из столичных торговых центров, однако вскоре карту ему вернул один из посетителей магазина, — рассказывают в ГУВД Мингорисполкома.

Против парня возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, ему грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

— Установлено, что это не единичный случай оплаты услуг сервиса подобным образом. В настоящее время столичными оперативниками проводится целенаправленная работа по раскрытию аналогичных преступлений, — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.