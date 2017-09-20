Кто из белорусов получает самые большие пенсии

Самые высокие размеры пенсий в системе социальной защиты получают работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, а также лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их иждивенцы. Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по пенсионному обеспечению.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У представителя Минтруда поинтересовались, кто в Беларуси получает самую высокую пенсию. «Бытует мнение, что самые высокие пенсии у бывших госслужащих и военнослужащих. Так ли это?» — спросил пользователи во время онлайн-конференции.

— К компетенции Министерства труда и социальной защиты относятся вопросы пенсионного обеспечения гражданских лиц. Что касается пенсионного обеспечения военнослужащих, то данный вопрос относится к компетенции Министерства обороны, — сказал Валерий Ковальков.

По его словам, размеры пенсий в регионах разнятся и это обусловлено, как правило, сложившимся уровнем оплаты труда который, в свою очередь, зависит от структуры экономики в регионе. Наиболее высокие средние показатели пенсий имеют место в городе Минске.