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Кто из белорусов получает самые большие пенсии

21.09.2017 12:58 — Разное | Tut.by  
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Самые высокие размеры пенсий в системе социальной защиты получают работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, а также лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их иждивенцы. Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по пенсионному обеспечению.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У представителя Минтруда поинтересовались, кто в Беларуси получает самую высокую пенсию. «Бытует мнение, что самые высокие пенсии у бывших госслужащих и военнослужащих. Так ли это?» — спросил пользователи во время онлайн-конференции.

— К компетенции Министерства труда и социальной защиты относятся вопросы пенсионного обеспечения гражданских лиц. Что касается пенсионного обеспечения военнослужащих, то данный вопрос относится к компетенции Министерства обороны, — сказал Валерий Ковальков.

По его словам, размеры пенсий в регионах разнятся и это обусловлено, как правило, сложившимся уровнем оплаты труда который, в свою очередь, зависит от структуры экономики в регионе. Наиболее высокие средние показатели пенсий имеют место в городе Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Наиболее высокие средние показатели пенсий имеют место в городе Минске, рассказали в Минтруда.

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