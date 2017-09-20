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"Реал" оценил своего нападающего в миллиард евро

21.09.2017 12:48 — Разное | Tut.by  
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Французский нападающий Карим Бензема продлил контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщается на сайте мадридцев.


Карим Бензема. Фото: Reuters

Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. По информации испанской газеты AS, зарплата футболиста увеличится. По условиям предыдущего договора, он получал 7,5 миллионов евро в год. При этом сумма отступных, прописанная в контракте, составит один миллиард евро.

Бензема перешел в «Реал» в 2009 году из французского «Лиона». В составе мадридцев он дважды выиграл чемпионат Испании, три раза выигрывал Лигу чемпионов, два раза становился победителем Кубка Испании и дважды — Суперкубка страны. В прошлом сезоне 29-летний француз провел 48 матчей во всех турнирах и забил 19 мячей, отдав девять голевых передач.

В 2016 году нападающий был исключен из состава сборной Франции в связи с тем, что его обвинили в шантаже компрометирующим видео интимного содержания полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна. Бензема выразил мнение, что главный тренер национальной команды Дидье Дешам принял такое решение из-за давления расистов.

 
 
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Французский нападающий Карим Бензема продлил контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщается на сайте мадридцев.

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