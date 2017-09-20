Внимание, розыск! Следствие ищет очевидцев смертельного ДТП с участием мотоциклиста в Минске

Столичные следователи устанавливают очевидцев смертельного ДТП с участием мотоциклиста на проспекте Рокоссовского.



Фото: Следственный комитет

Напомним, авария произошла 4 августа , около 16.30. Установлено, что 34-летний мужчина, управляя мотоциклом Suzuki GSX 1300R, двигаясь вблизи дома № 49 по проспекту Рокоссовского со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Плеханова, совершил столкновение с ехавшим попутно впереди Opel Astra. После этого мотоцикл выехал за пределы проезжей части вправо и совершил наезд на мачту освещения. В результате мотоциклист от полученных травм погиб на месте.



Фото: ГАИ Минска

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями указанной аварии либо располагают сведениями (видеозаписями), способствующими восстановлению объективной картины произошедшего, сообщить об этом по адресу: улица Первомайская, 7 (кабинет 603) или по телефонам: 017 389−54−49, 033 669−32−48, 017 395−75−67, 044 500−31−11.