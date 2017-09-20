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Представлен "умный" дверной звонок, который умеет транслировать HD

21.09.2017 13:05 — Разное | Tut.by  
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Компания Nest разработала «умный» дверной звонок под названием Nest Hello. Основная особенность устройства — встроенная HD-камера с возможностью транслировать видео на смартфон пользователя. Об этом сообщает engadget.


Гаджет оснащается кнопкой микрофона, динамиком и светодиодным индикатором. Устройство может снимать HDR-видео с углом обзора в 160 градусов (соотношение сторон — 4:3). Представители компании заявляют, что камера позволит видеть человека у двери с головы до ног. К смартфонам Nest Hello подключается через Bluetooth LE.

У устройства есть некоторые интеллектуальные функции, например, оно способно определить, кто находится у двери — родственник или незнакомец. Людям возле двери можно отвечать с помощью набора предустановленных голосовых ответов Quick Responses.

Из более интересных режимов выделяется функция Nap Time (время сна), которая пригодится семьям с маленькими детьми. При ее активации звуковой сигнал звонка в дверь воспроизводится не будет — вместо этого на смартфон придет уведомление о появлении у двери гостя. Также есть функция под названием Sightline, позволяющая просматривать кадры за прошедший период.

Точной цены устройства пока не сообщается. В продажу гаджет должен поступить в первом квартале 2018 года.

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