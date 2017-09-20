В сентябре почти каждый день столичные магазины и торговые центры устраивали скидки. В ТД «На Немиге», например, скидки для всех — каждую среду и субботу, а ГУМ — по четвергам, в ЦУМ — по субботам, а в универмаге «Беларусь» — по вторникам. Получается, что ни дня без скидок. А если в вашем кошельке лежит дисконтная карта, то скидочных дней станет еще больше . FINANCE.TUT.BY узнал, почему в администрациях универмагов из-за массовых акций поговаривают о разорении, а покупателям все "еще мало" распродаж.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Внучки выбирали стринги со словами: «Это моей бабушке-ветерану»

— Вы хотите рассказать о том, что торговля сошла с ума? — интересуется заместитель директора по организации торговли в ГУМ Светлана Приступа. — А ведь это действительно так.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Светлана садится за рабочий стол, достает календарь распродаж на сентябрь и вводит нас в курс дела. «Скидочная эпопея» для государственных магазинов началась с подачи ГУМа. Поначалу скидки были небольшими и точечными. Например, в честь дня рождения ГУМа 5 ноября 2011 года с 20 до 22 часов наценку универмага уменьшили на 60%. Через год с 20 до 24 часов предлагали минус 50% от наценки (общая скидка — только 12%). Минчане откликались охотно, и за четыре часа делалось два дневных плана по продажам.



Фото: Денис Зеленко для TUT.BY. Так выглядела «Ночь скидок» в 2012 году.

Но больше всего воспоминаний у замдиректора — от скидок к 65-летию Победы: с 26 апреля по 9 мая 2010 года ветеранам предложили минус 65% от наценки универмага на одежду и обувь. Недооценили жажду халявы у нашего населения, вздыхает Светлана.

— Кажется, своих дедушек и бабушек вспомнили все. Внучки выбирали стринги со словами: «Это моей бабушке-ветерану, очень надо». Поначалу мы предупреждали, что покупка может быть сделана только в присутствии обладателя удостоверения. Потом закрыли глаза, потому что бездушию не было конца. Бабушку, которая лет пять не ходила, тянули в магазин чуть ли не на руках, чтобы предъявить ее вместе с удостоверением и взять шубу — конечно же, для старушки. Спрашивали, почему не могут купить дедушке телевизор: «Мы ему фильмы будем включать!»

Правда, признает Светлана, распродажа прогремела: еще лет пять в канун Дня победы звонили ветераны и интересовались скидками.

«Стоп-кран, который мы держали, сорвался»



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Скидки к 8 марта, к 23 февраля, к Татьяниному дню… С собственными инициативами выступили другие столичные универмаги вместе с ТД «Кирмаш». Наращивать оборот становилось все труднее. В ГУМе перестали искать для распродаж повод и в марте 2014 года придумали «Щедрый день»: в последний четверг месяца все непродовольственные товары идут со скидкой 15%.

— Главным было напомнить покупателю о том, что есть такой магазин — ГУМ, — объясняет Светлана Приступа.

Потому что ГУМ менялся: открывались новые секции, появлялись обязательные для современных торговых центров мелочи вроде лавочек и, конечно, туалета.

— Знаете, какую я осаду выдержала? Спрашивали: «Кто будет убирать этот туалет? У нас заберут всю туалетную бумагу!» Действительно, первое время рулоны вешали каждый час, потому что бабушки считали своим долгом снять их и унести домой. А если рулон не снимался, его перематывали и уносили. Но я говорила: «Подождите, они успокоятся, привыкнут», — так и случилось.

Заодно покупатели привыкли к регулярным скидкам в столичных универмагах. Например, «щедрых дней» в ГУМе уже около четырех в месяц. «На Немиге» — в два раза больше. Светлана Приступа вспоминает сказку про золотую антилопу, преподавшую урок жадному радже. Из маркетингового инструмента скидки превратились в долг и обязанность магазинов.

— Стоп-кран по величине скидки и ее продолжительности, который мы держали, сорвался, — разводят в универмаге руками. — Теперь на распродажи приходит не так много клиентов, как раньше.

Более того, некоторые покупатели пытаются на скидках заработать: приносят майку, которую купили, скажем, за 2 рубля в «щедрый день», и требуют продавцов обменять ее на деньги по регулярной, то есть более высокой цене: «Сегодня-то она 3 рубля стоит!».

«Работаем в условиях конкуренции, вот и включились в скидочную борьбу»



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Начальник отдела организации торговли ОАО «ЦУМ Минск» Павел Ельканович подсчитывает: у них скидки появились два года назад.

— Ввели одними из последних. Почему? Работаем в условиях конкуренции, вот и включились в скидочную борьбу.

В 2015 году с распродажей приходил ажиотаж, сейчас такого уже нет. Но покупателей, конечно, побольше: в обычный день в ЦУМе и филиалах — 17−18 тысяч покупателей, а в скидочный — до 28 тысяч.

Из того, что запомнилось, Павел Ельканович называет прошлогодние распродажи в сентябрьские и декабрьские дни.

— А когда совместно с поставщиками к 23 февраля мы снизили цены на 23%, объемы продаж увеличились более чем в 3 раза.

С тем, что при наличии календарика минчанин может шесть из семи дней в неделю закупаться в госмагазинах со скидками, Павел Ельканович соглашается.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Что касается размеров скидки, то это старая песня: в который раз начальник отдела объясняет, что у них — другое ценообразование.

— Да, вместе с приходом ZARA и других магазинов мы увидим в Минске сезонные скидки до 70%. Но они производители, могут себе позволить. Надбавка у них другая. А нам для чего изначально вкручивать в стоимость свои 70%?

В прошлом году в ЦУМе давали скидки около 17−18%, в этом — 20%. Больше, говорят, некуда. Упор делают на модернизацию магазина: «Женский этаж скоро преобразится» — а также новое оборудование, освещение и выкладку товаров. Тоже повышает товарооборот.

Покупатели: «Скидки маленькие!»



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

В день, когда ГУМ и ЦУМ одновременно заманивали покупателей 20% скидками, FINANCE.TUT.BY заглянул в оба универмага и послушал разговоры обывателей.

В обеденное время клиентов хватало: и минчане, и приезжие. К кассам тянулись маленькие хвостики очередей: не длиннее, чем вечером на кассе супермаркета. В общем, покупатели есть, ажиотажа — нет.

— Скидки очень маленькие, я считаю, — подчеркнула минчанка Людмила Васильевна, задержавшаяся в отделе женской одежды. — На вещи белорусского производства можно и 50% делать! Сравните с Европой: там на очень дорогие товары — скидка 70% в конце сезона.

Вообще-то Людмила Васильевна — постоянный «скидочный» клиент «На Немиге»: живет неподалеку, так что дни распродаж знает наизусть. Говорит, что берет в основном «вещи по хозяйству», а с покупкой одежды все не складывается: как-то хотели мужу взять куртку, но ничего не нашли — «все такое черное, мрачное».

Мнение: «Если в Европе есть скидки до 70%, хотелось бы и у нас таких же» — от клиентов мы услышали не раз.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Редактор Лидия из Минска пришла в ГУМ по случаю «щедрого дня»: считает, что в обычные дни цены выше разумных пределов.

— Потому я недовольна скидками. Лучше, чтобы регулярная стоимость была ниже и люди в любой день покупали то, что хотят. А если важна скидка, пусть будет 3%, но без очередей.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

В ЦУМе знакомимся с минчанкой Полиной: говорит, среди столичных универмагов ассортимент здесь ей нравится больше всего. «20% — хорошая скидка, ради которой стоит прийти в магазин», — считает девушка.

Зато Наталью, которая выбирала обувь в ЦУМе, устроила цена только на осенний ассортимент.

— А для летнего 20% — это мало. Лучше 50%, потому что модели меняются, мода меняется. Надо распродавать!

«Выход такой, что кто-то разорится»



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

— Скидка в 20% для нас — почти безумие, — признается Светлана Приступа. — У нас стабильная торговая надбавка — 30−35%, и это не секрет. Понятно, что каждый покупатель хочет тратить меньше. Но в погоне за дешевизной мы не должны забывать о своих сотрудниках: им нужно платить зарплату. И нельзя потерять уважение к покупателям. Например, вчера зашла в продуктовый магазин, а там на скидке — подпорченные, совсем неприглядные овощи.

От покупателей в универмаге тоже хотели бы видеть больше уважения: пришли в «щедрый день» — не обижайтесь на очередь, вы же выбрали свой приоритет — цену. Но вообще-то «скидочная лихорадка» — это путь в никуда, уверена замдиректора.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

— Пытались остановиться, пытались договориться. Но у каждого, как говорится, свой бизнес-план, — разводит она руками. — Выход такой, что кто-то разорится. Тогда остальные задумаются.

А пока что в ГУМе новая дисконтная программа — по карте учащегося: с 17 по 20 сентября снижали цены на 22%. Не отстает и ЦУМ: 16 сентября подвели итоги рекламной игры «Все к школе покупай! Шанс на отдых получай!», а до 31 декабря предлагают участвовать в акции «Количество имеет значение» — купил два или три товара со специальным стикером и получил скидку до 25%.