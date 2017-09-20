Древняя лягушка-гигант могла охотиться на динозавров

У гигантской лягушки, которая жила 70 миллионов лет назад, укус был достаточно сильным, чтобы хватать маленьких динозавров. Научная работа об этом опубликована в журнале Scientific Reports , кратко об исследовании рассказывает Science Alert .



Лягушка вельзебуфо в представлении художника. Изображение: YouTube

Вельзебуфо — самая большая лягушка, которая когда-либо жила на Земле. Она обитала на Мадагаскаре 70,6−65,5 млн лет назад. Рептилия достигала 41 см в длину и весила 4,5 кг. За огромные размеры ее также называют «дьявольской лягушкой».

Вельзебуфо была похожа на современную рогатую лягушку. Сейчас ученые использовали этот факт, чтобы сделать любопытное открытие. Рогатые лягушки имеют очень большие рты, обычно они хватают и удерживают своих жертв челюстями.

Исследователи замерили силу укуса рогатой лягушки с помощью специально изготовленного инструмента. Выяснилось, что рогатая лягушка с шириной головы 4,5 см демонстрирует силу укуса в 30 ньютонов или примерно 3 килограмма.



Замер силы укуса рогатой лягушки. Изображение: Scientific Reports/Jones et al.

«В отличие от подавляющего большинства лягушек со слабыми челюстями, рогатые лягушки хватают животных, размеры которых достигают их собственных. Их мощные челюсти играют решающую роль в захвате и удержании жертвы», — сказал исследователь Марк Джонс из Университета Аделаиды.

Если масштабировать этот укус на земноводных с шириной головы около 10 сантиметров, сила их укуса составит около 500 ньютонов или примерно 50 килограммов. Рогатые лягушки таких размеров живут сейчас в Южной Америке и эта сила укуса действительно подходит для тех, на кого они охотятся — черепах, крокодилов и некоторых млекопитающих.

Ученые применили тот же способ масштабирования к гигантской доисторической вельзебуфо, ширина головы которой составляла 15,4 см. Выяснилось, что сила укуса у этих рептилий могла достигать 2200 ньютонов, или около 224 кг. «С такой силой укуса, вельзебуфо была бы способна хватать детенышей динозавров, которые вторглись на ее территорию», — подытожил Марк Джонс.