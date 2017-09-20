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Что смотреть в кино на этой неделе: два фестивальных фильма и еще три
Ближайший уикенд не станет утешением для синефилов, но привлечет в кинотеатры любителей красивых костюмов и байопиков. AFISHA.TUT.BY рекомендует обратить внимание на две фестивальные премьеры и еще три фильма.
Две фестивальные премьеры
Почему смотрим: с этим сложнее. Фильм показали в этом году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, и агрессивнее, чем в этот раз, мировая пресса в Канне в этом году еще не плевалась. Критики признавали фильм сырым, рыхлым, скучным и банальным. Другое дело, что когда кино достаешь из конкурса Канна, где оно соревнуется с десяткой самых талантливых авторских работ мира, и помещаешь в местный прокат, скажем, в Минске, оно может заиграть новыми красками. Отличный вариант на вечер для тех, кто любит французов, искусство или просто коллекционирует номинантов на «Золотую пальмовую ветвь».
Что пишут критики:
«Ни натурщицы со своими прекрасными телами, ни отличный актер Венсан Линдон, ни прекрасная операторская работа Кристофа Бокарна не способны изваять из сценария Дуайона что-нибудь хорошее. Ужасно жаль, потому что Роден — сам по себе очень интересная фигура, и он явно достоин большего, нежели такой рыхлый фильм», — Татьяна Шорохова, «
«Это просто скучный, по-старперски снятый фильм, в котором хороший актер Венсан Линдон с отращенной гигантской бородой бесконечно лепит свои скульптуры с натуры», — Егор Беликов, Тома Ходова,
Почему смотрим: если главным российским фильмом года считать «Нелюбовь» Звягинцева, а лучшим дебютом — «Тесноту» Балагова, то «Заложники» смело хочется окрестить лучшей российско-грузинской лентой. Приз за режиссуру «Кинотавра» нам только на руку. Особенно удивительными успех и хвалебная критика кажутся на фоне предыдущих заслуг Гигинеишвили («Любовь с акцентом», «Последний из Магикян», «Жара») и публикаций в светской хронике (Резо — зять Михалкова и второй режиссер Бондарчука). Но «Заложников» хвалят за беспристрастную интонацию в пересказе печально известных событий и за атмосферу постоянного напряжения в кадре. Остальные достоинства приглашаем оценить уже по факту.
Что пишут критики:
«Фильм доказывает: свобода — одна из основных потребностей, неотъемлемая составляющая человеческого достоинства, стремление к которой иррационально и неодолимо. В том числе, очевидно, и творческая свобода не зависеть от миражных требований рынка и законов жанра, которым до сих пор прилежно подчинял себя Гигинеишвили», — Антон Долин, «
«Гигинеишвили снял предупреждение всем тем, кто сегодня ностальгирует по тому времени, с радостью поет старые песни о главном, возлагает цветы к могиле Сталина и надевает на себя футболку с серпом и молотом. Необходимо, чтобы помнили, с каким багажом вы садитесь в самолет в свое очередное путешествие, чтобы помнили лица тех ребят, которые об этом не могли и мечтать, которые оказались на грани отчаяния, обернувшегося преступлением», — Денис Катаев,
Еще три фильма
О чем кино: Во время ограбления банка преступники вскрывают старое хранилище, которым давно никто не пользовался. Открыв запретную дверь, они выпускают в мир призраков.
О чем кино: когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом.
О чем кино: ниндзяго перебирается на большие экраны. Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.
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AFISHA.TUT.BY по традиции рассказывает о том, какие премьеры ждут зрителей в столичных кинотеатрах
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