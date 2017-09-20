Что смотреть в кино на этой неделе: два фестивальных фильма и еще три

Ближайший уикенд не станет утешением для синефилов, но привлечет в кинотеатры любителей красивых костюмов и байопиков. AFISHA.TUT.BY рекомендует обратить внимание на две фестивальные премьеры и еще три фильма.

Две фестивальные премьеры

« Роден »

Когда: с 21 по 26 сентября. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Пионер». Режиссер: Жак Дуайон. О чем кино: История восхождения гениального скульптора к вершине мирового искусства. Это рассказ о творчестве Огюста Родена, о его бесчисленных любовных интригах и о непростых взаимоотношениях с самыми главными женщинами в жизни мастера — талантливой ученицей Камиллой Клодель и Розой Бёре, матерью его единственного ребенка.

Почему смотрим: с этим сложнее. Фильм показали в этом году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, и агрессивнее, чем в этот раз, мировая пресса в Канне в этом году еще не плевалась. Критики признавали фильм сырым, рыхлым, скучным и банальным. Другое дело, что когда кино достаешь из конкурса Канна, где оно соревнуется с десяткой самых талантливых авторских работ мира, и помещаешь в местный прокат, скажем, в Минске, оно может заиграть новыми красками. Отличный вариант на вечер для тех, кто любит французов, искусство или просто коллекционирует номинантов на «Золотую пальмовую ветвь».

Что пишут критики:

«Ни натурщицы со своими прекрасными телами, ни отличный актер Венсан Линдон, ни прекрасная операторская работа Кристофа Бокарна не способны изваять из сценария Дуайона что-нибудь хорошее. Ужасно жаль, потому что Роден — сам по себе очень интересная фигура, и он явно достоин большего, нежели такой рыхлый фильм», — Татьяна Шорохова, « Кинопоиск».

«Это просто скучный, по-старперски снятый фильм, в котором хороший актер Венсан Линдон с отращенной гигантской бородой бесконечно лепит свои скульптуры с натуры», — Егор Беликов, Тома Ходова, Time Out.

« Заложники »

Когда: с 21 сентября по 4 октября. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Комсомолец», «Мир». Режиссер: Резо Гигинеишвили. О чем кино: Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее… У них, казалось, было все, кроме одного — свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока… Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.

Почему смотрим: если главным российским фильмом года считать «Нелюбовь» Звягинцева, а лучшим дебютом — «Тесноту» Балагова, то «Заложники» смело хочется окрестить лучшей российско-грузинской лентой. Приз за режиссуру «Кинотавра» нам только на руку. Особенно удивительными успех и хвалебная критика кажутся на фоне предыдущих заслуг Гигинеишвили («Любовь с акцентом», «Последний из Магикян», «Жара») и публикаций в светской хронике (Резо — зять Михалкова и второй режиссер Бондарчука). Но «Заложников» хвалят за беспристрастную интонацию в пересказе печально известных событий и за атмосферу постоянного напряжения в кадре. Остальные достоинства приглашаем оценить уже по факту.

Что пишут критики:

«Фильм доказывает: свобода — одна из основных потребностей, неотъемлемая составляющая человеческого достоинства, стремление к которой иррационально и неодолимо. В том числе, очевидно, и творческая свобода не зависеть от миражных требований рынка и законов жанра, которым до сих пор прилежно подчинял себя Гигинеишвили», — Антон Долин, « Афиша Daily».

«Гигинеишвили снял предупреждение всем тем, кто сегодня ностальгирует по тому времени, с радостью поет старые песни о главном, возлагает цветы к могиле Сталина и надевает на себя футболку с серпом и молотом. Необходимо, чтобы помнили, с каким багажом вы садитесь в самолет в свое очередное путешествие, чтобы помнили лица тех ребят, которые об этом не могли и мечтать, которые оказались на грани отчаяния, обернувшегося преступлением», — Денис Катаев, журнал GQ.

Еще три фильма

«Хранилище »

Когда: с 21 сентября. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen. Режиссер: Дэн Буш.

О чем кино: Во время ограбления банка преступники вскрывают старое хранилище, которым давно никто не пользовался. Открыв запретную дверь, они выпускают в мир призраков.

« Kingsman: Золотое кольцо »

Когда: с 21 сентября. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, 3D Кино в Замке, «Аврора», «Арткинотеатр», «Беларусь», «Берестье», «Дворец Республики», «Дом кино», «Киев», «Комсомолец», «Мир», «Москва», «Октябрь», «Пионер», «Ракета», «Салют», «Центральный». Режиссер: Мэттью Вон.

О чем кино: когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом.

«Лего: Ниндзяго Фильм »

Когда: с 21 сентября. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, 3D Кино в Замке, «Аврора», «Арткинотеатр», «Беларусь», «Берестье», «Дворец Республики», «Дом кино», «Киев», «Комсомолец», «Мир», «Москва», «Октябрь», «Пионер», «Ракета», «Салют», «Центральный».

О чем кино: ниндзяго перебирается на большие экраны. Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.