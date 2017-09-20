Жители Брестской: Куски фасада падают у подъезда. ЖЭС: их сбивают специально

«На крыльцо подъезда и пешеходную дорожку падали куски штукатурки и кирпичей, чудом никто не пострадал!» Об обрушении части фасадной облицовки над их подъездом нам сообщили жители дома № 87 по ул. Брестской в Минске. Люди опасаются, что ситуация может повториться и над вторым подъездом — там тоже появились трещины на фасаде.

Анастасия, которая обнаружила обвалившиеся куски фасада, говорит:

— Трещины на фасаде были видны в течении нескольких месяцев, можно было предотвратить обрушение.





— Мы живем на последнем, 10 -м этаже, и проблему с фасадной облицовкой наблюдаем уже несколько месяцев. Мы обратились в службу 115, но там нам сообщили, что дом относится к частному ЖЭСу, над которым служба не властна. Мы сообщали об этом и в наш ЖЭС. Там говорят, что понимают, что надо что-то делать. Вот ленточкой оградили кусок земли под домом. Но траекторию падения штукатурки работники ЖЭСа высчитали не правильно — она позавчера рухнула прямо перед подъездом, совсем не там, где было огорожено. После этого вход в подъезд оградили лентой, но люди все равно там ходят.





Мы дозвонились Василию Ковалеву, главному инженеру ЧУП «ЖЭС Иннаст», который объяснил, что штукатурка не обвалились, ее сбили специально.

— То, что на фасаде появились трещины мы знали и сбили отслоившуюся штукатурку, чтобы она не нависала. Буквально сегодня альпинисты собьют отслоившиеся куски над вторым подъездом.

Причина появления аварийных участков на фасаде — декоративные окошки технического этажа. По какой-то причине там не сделаны металлические отливы. Вода попадает под штукатурку. Со временем, а дому уже 17 лет, она стала отслаиваться. Думаю, что в ближайшее время мы отремонтируем стены, а в окошках установим отливы, они уже изготавливаются.





Это хорошо, что жители дома бдительные и вовремя заметили проблему. Мы о ситуации знаем, в ближайшие дни приступим к ремонту. Сейчас как раз заключаем договор со строительными альпинистами. Беспокоиться не стоит.