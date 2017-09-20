Впервые в Гомеле на городских рынках каждый первый и третий четверг месяца будет проводиться акция «Единый день скидок».

Организаторы акции — ОАО «Кирмаш», к которому относятся самые крупные городские рынки «Давыдовский», «Черноморский», «Бакунинский», «Черниговский» и «Осовцы».

— Мы разработали положение о скидках, согласовали его с Советами ИП, — рассказывает директор предприятия Владислав Забияко. — Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на рынках ОАО «Кирмаш», могут принять участие в Едином дне скидок, подав заявку в администрацию рынка за день до акции.

Торговые объекты, которые участвуют в акции, можно узнать по специальным значкам в виде пятиконечной звезды.

Первыми поддержали инициативу «Кирмаша» торговцы Давыдовского рынка. Звёзды здесь можно найти на порядка 20 точках, торгующих фруктами, морепродуктами и колбасными изделиями. По информации руководства рынка, цены снижаются минимум на 20 процентов. Например, астраханские арбузы предлагают всего за 40 копеек за килограмм.