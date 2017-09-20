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"550 рублей пришлось платить официанту". В кафе рассказали, как компания ела весь вечер и сбежала

21.09.2017 15:40 — Разное | Tut.by  
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В начале августа в столичном кафе «Время есть» на улице Матусевича компания молодых людей ушла, не заплатив по счету 550 рублей. AFISHA.TUT.BY узнала подробности произошедшего.


Фото: zabava.by

Инцидент произошел в начале августа. Компания молодых людей — четверо мужчин и женщина — отдыхала на летней террасе. Пили, кушали. В какой-то момент попросили официанта принести кофе. Пока официант ходил за кофе, компания исчезла.

— В пятницу мы работаем допоздна. Тогда еще была хорошая погода, они сидели целый вечер: начинали с зала караоке, потом перешли на летнюю террасу. Компания кушала и холодные закуски, и горячие, и напитки — довольно дорогие, в том числе алкогольные, — рассказывают в кафе.

О том, что компания в какой-то момент уйдет, не оплатив счет, в кафе не предполагали: многие гости отходят в сторонку покурить или поговорить по телефону. Да и случаи, когда посетители намеренно уходили из заведения, не оставив денег, в последние годы случались редко.

— Мы ведь в общепите общаемся между собой. И раньше такое случалось часто. Но в последнее время — несколько лет — такого не было. Но вот, произошло.

В заведении говорят, что иногда люди не оплачивают счет, потому что забывают или надеятся, что оплатит друг. Но потом возвращаются и оплачивают.

— Начальник охраны в этот же вечер отправился в отделение милиции. Прошло больше месяца, но за это время никого не нашли. Официанту пришлось самому закрыть счет. Точнее, конечно, мы закрыли его совместно. Стоит понимать, что чек уже пробит — и кому-то нужно его оплатить: официанты рассчитываются за таких гостей по чуть-чуть со своей зарплаты.

Компанию, которая ушла, не заплатив, сейчас разыскивает милиция. Возбуждено уголовное дело. Если вы узнали людей на фото, в милиции просят позвонить по телефонам: 8 017 257-02-02, 8 029 614-52-32 или 102.

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Теги: Минск
 
 
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