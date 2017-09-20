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Первой моделью Volvo на совместной с Geely платформе CMA стал кроссовер XC40

21.09.2017 15:41 — Разное | Tut.by  
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Шведская компания 21 сентября в Милане провела презентацию своей долгожданной новинки — компактного «паркетника» XC40, будущего соперника Audi Q3, BMW X1 и Mercedes GLA.


Кроссовер длиной 4,42 м и шириной 1,86 м стал первенцем нового 40-го модельного семейства, в основу которого ляжет платформа CMA, созданная при участии китайской Geely (от которой Volvo получила щедрые финансовые вливания) и уже использованная на машинах совместного дочернего бренда Lynk & Co. По сравнению со старшими XC60 и XC90 дизайнеры Volvo, похоже, очень старались наделить XC40 более харизматичной и дерзкой внешностью — в облике новинки стало больше углов и граней. Крышу можно окрасить в отдельный цвет, на месте ходовые огни в форме «молота Тора», ставшие фамильным признаком новых Volvo.


Примерно месяц назад шведские разработчики поделились первой информацией о внутреннем убранстве XC40. Интерьер оформлен в духе старших моделей. Конечно, материалы отделки тут проще, но по желанию его можно приукрасить контрастной обивкой сидений (например, красного цвета). Как и у XC60, по центру передней панели расположился 9-дюймовый «планшет» мультимедиа-системы, воздуховоды напоминают таковые у флагманского седана S90.


Разумеется, для новинки предусмотрено огромное количество опциональных помощников и систем безопасности (это же Volvo!), включая функцию предупреждения съезда с дороги и предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, камеры кругового обзора и систему полуавтономного управления (Pilot Assist).

К моменту рыночного дебюта XC40 будет предлагаться с двумя моторами на выбор. Это уже знакомые двухлитровые агрегаты модульного семейства Drive-E — бензиновый T5 (247 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента) и дизель D4 (190 сил и 400 Нм). Обе версии по умолчанию оснащены 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Позже подоспеет базовая версия XC40 с новым 1,5-литровым бензиновым моторчиком T3 с тремя цилиндрами мощностью 156 «лошадок», в пару которому отрядят 6-ступенчатую «механику» (начальный вариант, по всей видимости, получит передний привод). В долгосрочной перспективе ожидается появление версий с «подзаряжаемой» гибридной установкой и полностью электрическим приводом.


Одновременно с XC40 шведы объявили о запуске в США и Европе абонентского сервиса Care by Volvo. Он предусматривает онлайн-заказ кроссовера, фиксированную ежемесячную плату за автомобиль, пакет консьерж-услуг (заправка, мойка и чистка салона, техническое обслуживание или доставка товаров в автомобиль), а также передачу автомобиля друзьям или родственникам во временное пользование с использованием цифрового ключа.


Выпуск XC40 для европейского рынка начнется в ноябре на бельгийском заводе Volvo в Генте. Шведы уже начали прием заказов на новинку, первые покупатели получат машины в начале следующего года. Цены стартуют от 31 350 евро.

 
 
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Volvo официально представила компактный кроссовер XC40. Конкуренты у него будут из большой немецкой тройки - Mercedes GLA, BMW X1, Audi Q3.

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