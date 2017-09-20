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Министр связи рассказал, когда оптоволокно проведут во все квартиры Беларуси
Все многоквартирные дома Беларуси будут подключены к технологии GPON до конца 2018 года, сообщил сегодня министр связи и информатизации Сергей Попков в пресс-центре
По данным ведомства, общее количество абонентов, подключенных по технологии GPON, за январь-июнь увеличилось на 300 тысяч. Их общее количество на 1 июля 2017 года составило 1,39 миллиона.
Напомним, технология GPON (gigabit passive optical network) приходит на смену ADSL в домах белорусов. Основное отличие — оптическое волокно, которое доходит до самой квартиры и делает возможной передачу данных на скорости до 100 Мбит/с и выше.
Также в планах Минсвязи — запустить LTE во всех райцентрах до конца года.
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Все многоквартирные дома Беларуси будут подключены к технологии GPON до конца 2018 года.
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