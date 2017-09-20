Министр связи рассказал, когда оптоволокно проведут во все квартиры Беларуси

Все многоквартирные дома Беларуси будут подключены к технологии GPON до конца 2018 года, сообщил сегодня министр связи и информатизации Сергей Попков в пресс-центре БЕЛТА .



Фото: set-os.ru

По данным ведомства, общее количество абонентов, подключенных по технологии GPON, за январь-июнь увеличилось на 300 тысяч. Их общее количество на 1 июля 2017 года составило 1,39 миллиона.

Напомним, технология GPON (gigabit passive optical network) приходит на смену ADSL в домах белорусов. Основное отличие — оптическое волокно, которое доходит до самой квартиры и делает возможной передачу данных на скорости до 100 Мбит/с и выше.

Также в планах Минсвязи — запустить LTE во всех райцентрах до конца года.

Единую тарифную политику на звонки в ЕАЭС в ведомстве планируют сформировать до 2020 года. «Ведем работу, чтобы сформировать единую тарифную политику на входящие звонки. Но сразу скажу: цена при звонке в другую страну будет незначительно, но отличаться», — отметил Сергей Попков.