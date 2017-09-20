Путин поговорил с российской Siri

Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру компании «Яндекс». Сотрудники компании показали ему предприятие и продемонстрировали, как работает голосовой помощник, разработанный в компании, передает РБК .



Фото: Reuters

Владимир Путин подошел к одному из сотрудников, который познакомил его с «Алисой» — голосовым помощником. «Алиса» приветствовала главу государства словами: «Здравствуйте, Владимир Владимирович».

Как пояснил президенту сотрудник компании, «Алиса» способна синтезировать речь. Чтобы получить ответ от «Алисы» пользователь может задать вопрос как с помощью текстового ввода, так и спросить ее вслух. Президент предложил спросить у «Алисы», как она себя чувствует и не обижают ли ее. «Алиса» ответила, что у нее все отлично.

«Рассматриваю фотографии котиков в „Яндексе“, ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо», — сказала «Алиса». Президент улыбнулся и отметил, что от ответа на вопрос, не обижают ли ее, «Алиса» уклонилась.

«Алиса» — голосовой помощник, который умеет отвечать на различные вопросы пользователя. В программу заложены сведения о погоде, ответы на вопросы о маршрутах по городу. Похожим способом работают Siri от Apple и Alexa от Amazon. По словам разработчиков, в отличие от конкурентов российская разработка перед ответом анализирует большие объемы информации. Запуск «Алисы» запланирован на 10 октября.

Также во время визита в «Яндекс» Путину показали беспилотный автомобиль собственной разработки компании. Политик убедился, что машина может перемещаться без водителя.

Ранее в Сети появились сообщения о серьезной подготовке компании к визиту главы государства. К примеру, сотрудники администрации президента рекомендовали работникам «Яндекса» специально не наряжаться — Путина должны окружать «молодые и оптимистичные лица», а вся обстановка должна быть максимально приближена к реальной жизни.

В последние полчаса перед приездом сотрудникам запретили вставать с мест. Официально сотрудникам разрешили не приходить на работу вообще. Некоторых в этот день не пустили в офис, сославшись на «черные списки».