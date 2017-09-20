«Открыл, завел, поехал — и это все со смартфона? Не услуга, а мечта», — подумали мы, когда в Минске запустили сервис по краткосрочной аренде автомобиля Drive Time. Как только сервис начал работать полноценно и устранил все возможные (!) недоработки, которые так или иначе могут возникнуть после запуска, мы отправились на тест. Во сколько услуга обойдется и так ли она удобна в использовании? Поехали!

Регистрация — до пяти дней и селфи с правами





Чтобы стать клиентом сервиса, регистрируемся в приложении через форму на сайте. Регистрация бесплатна, но для нее требуются фотографии паспорта, водительского удостоверения, талона к нему и селфи с правами в руках. Кроме этого, водитель должен быть старше 21 года, а стаж вождения составлять не менее года. Деньги за пользование списываются с карты, ее нужно привязать к приложению при регистрации.





Заполнив все колонки на сайте, мы с удивлением узнали, что ждать подтверждения авторизации нам нужно пять рабочих дней. Новых клиентов регистрируют только в рабочие дни, то есть если вам понадобилась машина в выходные — извините и извольте подождать до понедельника. Возможно, в будущем процесс авторизации ускорится, но пока так.





Наконец пришло долгожданное сообщение, что заявка успешно авторизована. Можно пользоваться машиной? Нет, сначала нужно прийти в любой из пунктов обслуживания МТС с паспортом и правами и подписать письменный договор, благо офис мобильного оператора расположен недалеко от офиса. Спустя 10 минут после подписания письменных договоров мы наконец-то получили возможность бронировать автомобиль.

«С таким договором даже к автомобилю страшно подойти»

Перед запуском приложения внимательно знакомимся с условиями предоставления услуги. … И поначалу ехать расхотелось. Ведь за малейшие нарушения правил пользования сервисом следуют штрафы.

Но и это не все: есть не совсем понятные пункты в договоре. Например, «Арендодатель вправе требовать от клиента (независимо от того, пользуется клиент в этот момент сервисом Drivetime или нет) предоставить фото либо сканобраз водительского удостоверения, гражданского паспорта и др. документов клиента (с помощью электронной почты, сообщения через мессенджеры Viber или WhatsApp); требовать от клиента (независимо от того, пользуется клиент в этот момент сервисом Drivetime или нет) предоставить лично работникам арендодателя по адресу, указанному арендодателем, оригинал водительского удостоверения, гражданского паспорта и др. документов клиента. В случае невыполнения клиентом этих требований настоящего договора клиент уплачивает арендодателю штраф в размере 400 (четыреста) рублей».

Но самое главное, что «клиент несет ответственность за угон, повреждение авто и т.д., а также за ДТП — с момента начала аренды и до ее окончания». Получается, что если вы закрыли автомобиль и пошли в магазин, а машину в это время угнали, то это исключительно проблема того, кто взял авто. А как же страховка рисков?

Добраться до авто за 20 минут

После некоторых сомнений запускаем приложение. На экране смартфона отображается карта с отмеченными местами нахождения автомобилей. Ближайший к редакции автомобиль стоял на улице Голубева — это в 15−20 минутах ходьбы от офиса. Жмем на стикер и бронируем авто. Готово, но появляется проблема: у нас ровно 20 минут, чтобы добежать до забронированной машины. Если отведенное время истечет, автомобиль переходит в режим ожидания и высчитывает по 6 копеек за минуту. Но при этом никто не может перехватить машину.

Кстати, в приложении показан даже уровень топлива в баке — стрелка почти опустилась до красной зоны. По правилам каршеринга оставлять автомобиль с загоревшейся лампой резерва топлива нельзя. Если понадобится — заедем на АЗС. При самостоятельной заправке сервис компенсирует потраченные минуты.





Машина на Голубева стояла минимум с понедельника, а забронировали мы ее в среду. Видимо, не все еще знают, что такое каршеринг, либо услуга пока не пользуется достаточным спросом. До машины добежали за 15 минут. За это время вполне можно добраться до центра города на метро — ведь вход рядом с офисом, а машину каршеринга еще нужно забрать «где-то там, на стоянке».

Подходим к авто. Что требуют правила? Произвести внешний осмотр на предмет повреждений. Обходим автомобиль со всех сторон. Непорядок — заднее правое колесо приспущено. В случае обнаружения повреждений необходимо уведомить службу поддержки — и снова потеря времени.





Мы делаем фото приспущенного колеса, отправляем и интересуемся, можно ли нам заехать на ближайшую АЗС для подкачки. Получаем от оператора разрешение и новость о том, что за это нам будет начислено 2 бонусных балла, которые равны 2 рублям.



В салоне уже видны следы интенсивной эксплуатации, на креслах — пятна

Далее выбираем поминутный тариф (есть еще посуточный), ставим галочку о согласии с условиями аренды, и автомобиль открывается. Поминутная тарификация пошла. Но при этом необходимо потратить еще пару-тройку минут на осмотр салона, проверить наличие документов в бардачке, а также аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки в багажнике. У нас все было на месте, так что можно заводить двигатель и ехать.



Мы так и не поняли, к какой из этих точек подключаться

В салоне к нашей радости действует бесплатный wi-fi. Пытаемся соединиться, но в списке доступных подключений — десяток точек. И ни одной — с понятным названием, например, DriveTime Free Wi-Fi.

Ключ в замке зажигания, заводим. А вот и приятная новость — топлива в машине больше, чем полбака, хотя в приложении был показан практически минимум. Сначала едем на ближайшую АЗС. Там подкачка не работает. Теряем время, а время — деньги. Ищем следующую АЗС. Там удалось подкачать колесо. Дальше по плану — перекус в ресторане быстрого питания.



Любая очередь в машине каршеринга — это время, а значит, и потраченные деньги

Небольшая хитрость: на линию для обслуживания автомобилей лучше не заезжать. Дорогой обед выйдет. Надо оставить машину на парковке, переведя ее в режим ожидания. Для этого нужно заглушить двигатель, выйти из машины и выбрать в приложении режим ожидания. В этом случае минута будет обходиться в 6 копеек. Зашел, купил, поехал. Кстати, за оставление мусора в салоне предусмотрен штраф.

17 рублей за 9 километров





Перекусив, мы отправились обратно в редакцию. Оставили автомобиль на общественной бесплатной парковке. По правилам сервиса машину можно оставить и на платных паркингах, но только открытого типа. Смотрим на итоговую сумму за поездку. Поездка была равна девяти километрам, по времени это заняло 1 час 26 минут, из них 20 минут бесплатно, 9 минут в режиме ожидания и 57 минут в движении. И за эту поездку мы получаем счет в 17 рублей! Дорогая вышла поездка.





Надеемся, со временем, когда автомобилей станет хотя бы больше сотни, пользоваться каршерингом будет удобнее. Пока же основное препятствие — маленькие шансы «поймать» машину на расстоянии шаговой доступности, а добираться до нее полчаса не имеет никакого смысла.

Пока что услуга будет востребована среди тех, кому автомобиль требуется эпизодически, для решения каких-то локальных задач. Например, забрать машину из автосервиса, куда неудобно добираться на общественном транспорте. Но если время поездки превышает 15−20 минут, то зачастую проще вызвать такси, причем обойдется оно в сумму такую же или немногим больше. А времени при этом потратишь гораздо меньше.

Удобные опции, которых нет





После использования сервиса каршеринга у нас остались некоторые вопросы. Нам бы хотелось видеть в салоне шнур для зарядки смартфона. Если в пути сядет батарея — клиент не сможет завершить поездку. Кроме этого, было бы неплохо укомплектовать машины универсальным держателем для телефона.

Видеорегистратор. Он должен быть в машине, причем в идеале еще записывать и то, что происходит в салоне. Уж слишком много в договоре ограничений и штрафов, а видеофиксация позволит оперативно снять многие вопросы.





А еще нам в голову пришла чисто гипотетическая ситуация. Представьте себе недобросовестного клиента, который арендовал машину, открыл ее и бессовестно переложил в свой автомобиль огнетушитель, аптечку или даже запаску. А потом сообщил в службу поддержки о некомплектности. Предыдущий же клиент утверждает, что оставил машину в полном порядке. Как будет решаться спор, если в итоге все сводится к словам одного клиента против другого? Этот вопрос мы адресовали в службу поддержки, но ответа не получили.