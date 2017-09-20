The Village Беларусь нашел общую тетрадь, в которую молодая минская семья в 1989—1990 годах записывала свои доходы и расходы. Сколько можно было заработать на пустых бутылках, почем брали грампластинки и зачем покупали жир, а не подсолнечное масло? The Village Беларусь поговорил с автором дневника и сравнил цены «тогдашние» и «сейчасные».

Тетрадь на 18 листов за 48 копеек производства Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». В нее минская семья с двумя детьми, недавно переехавшая в новую квартиру в Уручье, записывала свои траты и доходы. Дата, сколько денег было утром, что купили, общая сумма расходов. Иногда случались ошибки, тогда рядом с датой стояла пометка «118,65 — должно остаться; факт — 113,57». Чаще всего в списках покупок значатся, конечно, продукты: молоко, хлеб, овощи, яйца, сок и т.д. Мы постарались найти самые интересные товары и услуги.



Фото: the-village.me

Вкус, знакомый с детства

С первых же строк записей встречается слово «Фанта». Хозяйка тетрадки Наталья рассказывает:

— Советские напитки были дешевле, да и объемом побольше (0,5 л против 0,33 л у «Фанты»). Но они были какие-то приторные, а «Фанта», «Пепси», кока-кола — с приятным острым вкусом; правда, появлялись в продаже они нечасто, поэтому брали сразу помногу, с запасом. Также покупали пряные «Байкал» и «Тархун».

Запись за 30 октября 1990 года показывает, что «Фанты» купили на 4,5 рубля, а «Пепси» — на 2,25 руб. Тетрадь фиксирует цены: «Фанта», «Пепси» и «Кока» — 45 копеек за бутылку объемом 0,33 л; «Тархун» и «Байкал» стоили те же 45 копеек но уже за пол-литровую бутылку. Бутылка минералки — 30 копеек, молока — 24, кефира — 29, пива — 54 копейки, яблочный сок в 3-литровой банке — 70 копеек.

«Фанта» не только сама по себе стоила дороже, но и за пустую бутылку от нее можно было выручить меньше денег: 15 копеек против 20 копеек у пивной/лимонадной бутылки на пол-литра. Нередко в цене напитка больше половины составляла стоимость пустой бутылки. Сдал пустую тару из-под напитков, молока, сметаны, — получил солидную прибавку к семейному бюджету. Бутылки сдавали часто, и денег получалось порядочно, тетрадь не даст соврать: 3 рубля 30 копеек, 6 руб. 70 коп., 10 рублей и даже 20 рублей 60 копеек за раз!

Сегодня пол-литровая пластиковая бутылка «Фанты» или кока-колы стоит 95−98 копеек; стеклянными бывают только бутылки на 0,25 л, — и такие бутылки не возьмут в приемном пункте.



Фото: the-village.me.



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Под датой 14 апреля 1990 значится: «торт — 3,60». Наталья пытается припомнить, что это было:

— Торт «Минский», который все называли «с грибочками», стоил 2 рубля 05 копеек; торт «с розочками» — 2,39; «Ленинградский» — 3,20. А 3 рубля 60 копеек мог стоить или очень дорогой торт вроде «Киевского», или два 500-граммовых вафельных торта по рубль восемьдесят.

Сегодня килограммовый «Киевский» стоит около 13 рублей, а «Ленинградский» — около 10 рублей за кило (но готовый торт часто весит 700−800 граммов).

Кофе в записях встречается всего три раза за два года, причем цена кажется очень высокой: от 6 до 8,40 рублей. Наталья поясняет:

— Растворимый кофе рижского производства в 200-граммовых жестяных банках появлялся редко и стоил дорого, поэтому и покупали мы его так же редко. В основном пили чай, иногда — какао или ячменный эрзац-кофе.

Если двадцать лет назад на стоимость одной банки кофе можно было купить два-три торта, то сейчас одна из самых дешевых двухсотграммовых баночек стоит около семи рублей — примерно половина торта.



Фото: the-village.me

Очень часто в записях встречается жир.

— Если с «Фантой» и кофе мы шиковали, — смеется Наталья, — то на других продуктах приходилось экономить. Вот и покупали жир: 250-граммовая пачка за 43 или 48 копеек, в то время как подсолнечное масло стоило 1 рубль 07 копеек за 0,7-литровую бутылку. Многие хозяйки в то время жарили еду именно на жире.

В наши дни найти фасованный кулинарный жир непросто — для домашней готовки вместо него предлагают маргарин или спред по цене около 0,9 — 1 рубля за пачку в 200−230 граммов. А подсолнечное масло стоит примерно 2,7 — 3 рубля за литр.

Дети идут в школу

В 1989-м, через год после старшего, в школу пошел младший сын Натальи — Александр. Закупать обновки начали еще зимой, за семь месяцев до первого звонка. В феврале купили школьную форму — она обошлась в 18 рублей 40 копеек. Весной прикупили и физкультурную форму: трикотажные кофта и штаны потянули на 4 рубля 20 копеек, кеды — еще на 1,8 рубля. Заодно потихоньку и прочие одежки справили: шуба — 32 рубля 50 копеек, болоньевая куртка — 37 рублей, сапоги — 13 руб., свитер — 8,5 руб., брюки — 6,9 руб., шорты — 4,2 руб., рубашка — 3,9 рубля, галстук — 90 копеек (его, вспоминает Наталья, дети надевали лишь пару раз — когда в школу приходил фотограф). Когда в первый класс пошел старший сын, на его цветы потратили 1 рубль, а годом позже — уже 2,8 рубля на двоих.

В грядущем учебном году костюм для мальчиков, по утверждениям производителей , будет стоить 65−70 рублей. В прошлом году, по данным СМИ , полный комплект школьной экипировки обходился в 200 — 365 рублей.



Фото: the-village.me

Регулярные платежи

Пока младший сын Натальи ходил в детский сад, за его пребывание там ежемесячно платили по 13 рублей. Это был садик с 12-часовой сменой: с 7 утра до 7 вечера, хотя многие родители забирали своих детей уже в 17−18 часов, — вспоминает хозяйка. С февраля 2017 года плата за питание в детском саду составляет 2 рубля 94 копейки в день, или 61 рубль 74 копейки в месяц (21 рабочий день).

Пока в квартире не появился телефон, семья по нескольку раз в месяц ходила на переговорный пункт (сейчас там контора выдачи посылок «Белпочты»). Наталья звонила своей маме в Гомельскую область, за каждую минуту связи надо было бросать в таксофон 15 копеек. Из записей видно, что разговоры обходились в сумму от 75 копеек до 2 рублей 10 копеек. К праздникам было принято отправлять телеграммы: на день рождения и Новый год, на 23 февраля и 8 марта. Слово или знак препинания стоили по 3 копейки, на телеграммы расходовали от 85 копеек до 1,70 рубля. Сейчас звонок по межгороду стоит примерно 2 копейки за минуту, а телеграмма — эта услуга все еще жива — обойдется в 3,2 копейки за слово.



Фото: the-village.me

Дома была собственная стиральная машина «Рига-8», но постельное белье сдавали в прачечную. Стирка трех комплектов стоила от 1 до 3 рублей (в тетради отмечено, что за пару дней до Нового года заплатили за услугу 2 рубля 52 копейки). Цветные метки, которые клеили к белью, дети коллекционировали. Сегодня в минских прачечных 10 кило белья можно постирать за 10 — 25 рублей, отдельно стирка наволочек, простыней и пододеяльников потянет на 1 — 4 рубля за штуку.

Еще одна ежемесячная статья расходов — покупка проездных. Чаще всего брали на два вида — за 3 рубля 75 копеек каждый. На трамвае ездили редко, а для поездок в метро покупали жетоны по пятачку. Одна из записей зафиксировала цену на автобус из аэропорта Минск-2: ровно один рубль.Сегодня столичный проездной на два наземных вида транспорта стоит 31 рубль 53 копейки, а автобус № 300 отвезет в аэропорт за четыре рубля.

Одна из самых удивительных статей расходов — подписка на газеты и журналы: 90 рублей 48 копеек. Наталья вспоминает:

— Подписку принимали по месту работы, причем подписывался ты сразу на год, а оплачивать издания можно было раз в квартал, — получалась такая рассрочка. Сослуживцы по велозаводу смотрели на меня с огромным удивлением: при месячной зарплате в 86 рублей все мои подписные квитанции обходились в 90 и более рублей. Я сразу подписывалась на дюжину изданий: газеты «Труд», «Известия», «Вечерний Минск», «Семья»; журналы «Наука и жизнь» и «Вокруг света», «Работница», «Крестьянка» и «Работнiца i сялянка» для себя и «Радио» для мужа; а также газету «Зорька» и журналы «Мурзилка» и «Веселые картинки» для детей. Я бы отказалась от «Известий» или «Труда», но без них невозможно было подписаться на журналы «Вокруг света» и «Наука и жизнь». Нагрузка! — припоминает Наталья характерное для советской торговли слово.



Фото: the-village.me

Сейчас невозможно подсчитать стоимость подписки на эти же издания: «Крестьянка» и «Семья» закрылись, а «Труд» и «Веселые картинки» в Беларусь не доставляют. Общая стоимость годовой подписки на оставшиеся из перечисленных газет и журналов составляет 1087 рублей 76 копеек.

Крупная техника и маленькие радости

Среди сотен записей мы нашли такие, которые иллюстрируют маленькие радости советского человека. «Шампунь: 1,10; духи: 1,70; тушь: 0,55 за брусок; румяна: 5,00». Наталья вспоминает:

— Скорее всего, цена румян — это за две упаковки. Еще помню, что покупала французскую пудру по 8−10 рублей за коробочку.

А вот записи мужской рукой: «стрижка: 1,96», «пластинка: 2,50», «пластинка: 3,00».

— Муж постоянно покупал пластинки, у нас богатая коллекция. При этом он не гонялся за дорогущими импортными дисками по 50 рублей, но кое-какие редкие пластинки иногда «доставал». Цена в 2,5 — 3 рубля — нормальная цена за долгоиграющую пластинку, возможно — за лицензионную. У нас есть несколько альбомов Beatles, изданных на студии «Мелодия», Pink Floyd, Boney M. И, конечно, Modern Talking; дети постоянно просили включить им «Ёмаха, ёмасо» (You're My Heart, You’re My Soul).

Несколько раз среди покупок мелькает и бытовая техника. Электромясорубка за 44 рубля, миксер за 45 рублей.

— Эти миксеры было очень сложно достать в магазине, но работники завода имени Ленина, где их выпускали, имели возможность купить «Вихрь» вне очереди. С разницей в несколько месяцев мужу удалось достать две штуки: один себе, второй маме.



Фото: the-village.me

Электромясорубки «Помощница» и миксеры «Вихрь» завод выпускает до сих пор — и те, и те можно купить по цене примерно от 70 рублей.

Самая крупная покупка за два года — телевизор за 750 рублей.

— До этого у нас был черно-белый «Рубин», купленный в комиссионке в 1985-м, — говорит Наталья. — Но, конечно, хотелось иметь цветной, и мы потихоньку копили деньги. Кажется, старый «телек» мы продали, чтобы доложить денег и купить новый. И в марте 1990-го мы его купили — просто огромный.

Это была модель «Горизонт 61 ТЦ-411» с экраном диагональю 61 сантиметр при соотношении сторон 4:3. Сейчас в «горизонтовском» модельном ряду такая диагональ — 24 дюйма — самая маленькая (но уже с соотношением сторон 16:9), телевизор стоит от 300 рублей.

Сорок копеек за выставку достижений

В августе 1990-го читаем: «ВДНХ: 0,40».

— Кажется, мы туда всего раз и ходили, — вспоминает Наталья. — Вероятно, заплатили по 20 копеек за человека, а дети прошли бесплатно. Пока мы бегали изучать холодильники, детей оставили среди радиотехники смотреть мультики по телевизору. Через несколько минут по громкой связи объявляют: «Родители, чьи дети плачут в секции радиотоваров?» Им тогда было семь и восемь с половиной лет, уже большие, — но в таком огромном стеклянном здании они испугались, оказавшись без родителей.



Фото: the-village.me

Сегодня внутри ВДНХ уже ничего не испугаешься: ради инвестора из ОАЭ павильон достижений великой страны снесли, а площадку готовят под строительство гостиничного комплекса с рестораном.