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Соседям хоккеиста Грабовского вернули дорогу: "После публикации тут такая движуха"

21.09.2017 17:18 — Разное | Tut.by  
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Соседи Грабовского сегодня празднуют маленькую победу — теперь к их домам снова могут проехать мусоровозы и спецтехника. Проезд восстановили буквально за полдня: Александр Макаров, живущий напротив известного хоккеиста рассказал, что сегодня утром сюда приезжало, наверное, очень большое начальство, потому что сразу после этого на улице появились трактора, машины и рабочие.

Бетонную стену, конечно, сносить не стали, а вот водоотводную канаву под ней засыпали крупным щебнем. На обочине напротив вырезали кусты, проезжую часть разровняли и засыпали щебнем.


Дом хоккеиста на пригорке, откос «закрепили» семиметровой бетонной стеной.

Когда мы приехали в Волковичи, работы по расширению дороги уже были закончены. Лишь мужчина с лопатой подравнивал гравий. Позже и он скрылся за металлическими воротами. Макаров говорит, что это был не строитель, а отец Михаила Грабовского.


Ворота на участок Грабовского закрыты

Чтобы расширить проезд, на обочине вырезали все кусты



Недостроенный дом соседа Грабовского

— У нас, его соседей, сейчас вопрос: разве стоило с нами так портить отношения? — задает риторический вопрос Александр Макаров. — Проезд теперь есть, но он все равно меньше, чем был. А высота бетонной стены? Мои окна как раз на нее выходят, а раньше совсем другой вид был.

Теперь у соседей в ходу «заборная дипломатия» с использованием ненормативной лексики.


— Я на бетонную стену наклеил то самое решение, по которому забор Грабовского признавался самовольно построенным и на захваченной земле. Так мне уже ответ написали, «интеллектуалы». Я не стал это срывать — я здесь родился, и меня все вокруг тут знают. Пусть теперь и о них знают.

Напомним, что земельный скандал, в котором оказался замешан известный хоккеист, разгорелся из-за грунтовой дороги в деревне Волковичи. Часть его подпорной стенки вышла за границы участка, тем самым практически перекрыв проезд для спецтехники к соседям. Стену даже собирались снести, но президент наложил резолюцию — узаконить самовольное строительство. После публикаций проезд был восстановлен.

 
 
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Кусты вырубили, водоотводную канаву засыпали, проезжая часть теперь щебеночная

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