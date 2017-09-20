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Соседям хоккеиста Грабовского вернули дорогу: "После публикации тут такая движуха"
Соседи Грабовского сегодня празднуют маленькую победу — теперь к их домам снова могут проехать мусоровозы и спецтехника. Проезд восстановили буквально за полдня: Александр Макаров, живущий напротив известного хоккеиста рассказал, что сегодня утром сюда приезжало, наверное, очень большое
Бетонную стену, конечно, сносить не стали, а вот водоотводную канаву под ней засыпали крупным щебнем. На обочине напротив вырезали кусты, проезжую часть разровняли и засыпали щебнем.
Когда мы приехали в
— У нас, его соседей, сейчас вопрос: разве стоило с нами так портить отношения? — задает риторический вопрос Александр Макаров. — Проезд теперь есть, но он все равно меньше, чем был. А высота бетонной стены? Мои окна как раз на нее выходят, а раньше совсем другой вид был.
Теперь у соседей в ходу «заборная дипломатия» с использованием ненормативной лексики.
— Я на бетонную стену наклеил то самое
Напомним, что земельный скандал, в котором оказался замешан известный хоккеист, разгорелся из-за грунтовой дороги в деревне Волковичи. Часть его подпорной стенки вышла за границы участка, тем самым практически перекрыв проезд для спецтехники к соседям. Стену даже собирались снести, но президент наложил резолюцию — узаконить самовольное строительство. После публикаций проезд был восстановлен.
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Кусты вырубили, водоотводную канаву засыпали, проезжая часть теперь щебеночная
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