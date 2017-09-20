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Четыре команды идут без потерь после 3 туров чемпионата Беларуси по мини-футболу
После 3 туров чемпионата Беларуси по мини-футболу четыре команды набрали максимальное количество баллов и занимают лидирующие позиции в турнирной таблице.
Номинально первым на данный момент идет ВРЗ. Соперники гомельчанам достаются пока не самые сильные («АК Южный», «Охрана-Динамо», «Светлогорск»), однако «вагоноремонтники» демонстрируют уверенную игру, и в их мастерстве сомневаться не приходится.
Следом расположились «Лидсельмаш» и «Столица». Календарю команд не позавидуешь (игры с фаворитами), однако и те, и другие пока выдерживают темп и подтверждают свой класс. В 3-м туре «Столица» дома обыграла «Витэн» (4:2), а «Лидсельмаш» сумел взять верх над «Борисовом-900» (3:2).
Продолжает побеждать и «Форте». Могилевчане до старта чемпионата не считались явными фаворитами, но после третьей победы кряду (4:1 против «Динамо-БНТУ») постепенно осваиваются в новой роли.
На пятой строке расположилось гродненское «УВД-Динамо». «Милиционеры» оступились в 1-м туре (2:4 против «Витэна»), но затем сумели дважды победить (7:2 с «Динамо-БНТУ», 5:1 с «Гранитом»), и теперь имеют в активе 6 баллов.
Первую победу в чемпионате в 3-м туре одержал «Щучин». До этого новичок крупно проиграл «Граниту» (2:9) и разыграл результативную ничью с «Динамо-БНТУ» (7:7). Таким образом, сейчас команда из Гродненской области имеет в активе 4 балла и в турнирной таблице находится рядом с «Дорожником», «Охраной-Динамо» и «Гранитом».
Третью игру подряд вничью играет «Аматар». На этот раз брестчане разошлись миром с «Охраной-Динамо», причем добиться этого удалось лишь на последней минуте второго тайма (гол забил Наливайко).
На звание главного разочарования сезона претендует «Борисов-900». Бело-зеленые вновь проиграли (2:3 против «Лидсельмаша») и на данный момент делят последнее место со «Светлогорском». В активе этих команд нет ни одного зачетного балла.
3-й тур
«Форте» (Могилев) — «Динамо-БНТУ» (Минск) — 4:1 (1:0)
ВРЗ (Гомель) — «Светлогорск» (Светлогорск) — 7:2 (4:0)
«Щучин» (Щучин) — «Агрокомбинат Южный» (Гомельский р-н) — 7:2 (1:1)
«УВД-Динамо» (Гродно) — «Гранит» (Микашевичи) — 5:1 (3:1)
«Лидсельмаш» (Лида) — «Борисов-900» (Борисов) — 3:2 (2:0)
«Аматар» (Брест) — «Охрана-Динамо» (Минск) — 1:1 (0:1)
«Столица» (Минск) — ВИТЭН (Орша) — 4:2 (2:1)
«Дорожник» (Минск) — БЧ (Гомель) — 2:2 (1:1)
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После 3 туров чемпионата Беларуси по мини-футболу четыре команды набрали максимальное количество баллов и занимают лидирующие позиции в турнирной таблице.
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