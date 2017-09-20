Четыре команды идут без потерь после 3 туров чемпионата Беларуси по мини-футболу

После 3 туров чемпионата Беларуси по мини-футболу четыре команды набрали максимальное количество баллов и занимают лидирующие позиции в турнирной таблице.

Номинально первым на данный момент идет ВРЗ. Соперники гомельчанам достаются пока не самые сильные («АК Южный», «Охрана-Динамо», «Светлогорск»), однако «вагоноремонтники» демонстрируют уверенную игру, и в их мастерстве сомневаться не приходится.

Следом расположились «Лидсельмаш» и «Столица». Календарю команд не позавидуешь (игры с фаворитами), однако и те, и другие пока выдерживают темп и подтверждают свой класс. В 3-м туре «Столица» дома обыграла «Витэн» (4:2), а «Лидсельмаш» сумел взять верх над «Борисовом-900» (3:2).

Продолжает побеждать и «Форте». Могилевчане до старта чемпионата не считались явными фаворитами, но после третьей победы кряду (4:1 против «Динамо-БНТУ») постепенно осваиваются в новой роли.

На пятой строке расположилось гродненское «УВД-Динамо». «Милиционеры» оступились в 1-м туре (2:4 против «Витэна»), но затем сумели дважды победить (7:2 с «Динамо-БНТУ», 5:1 с «Гранитом»), и теперь имеют в активе 6 баллов.

Первую победу в чемпионате в 3-м туре одержал «Щучин». До этого новичок крупно проиграл «Граниту» (2:9) и разыграл результативную ничью с «Динамо-БНТУ» (7:7). Таким образом, сейчас команда из Гродненской области имеет в активе 4 балла и в турнирной таблице находится рядом с «Дорожником», «Охраной-Динамо» и «Гранитом».

Третью игру подряд вничью играет «Аматар». На этот раз брестчане разошлись миром с «Охраной-Динамо», причем добиться этого удалось лишь на последней минуте второго тайма (гол забил Наливайко).

На звание главного разочарования сезона претендует «Борисов-900». Бело-зеленые вновь проиграли (2:3 против «Лидсельмаша») и на данный момент делят последнее место со «Светлогорском». В активе этих команд нет ни одного зачетного балла.

3-й тур

«Форте» (Могилев) — «Динамо-БНТУ» (Минск) — 4:1 (1:0)

Мячи: 1:0 — Устьянцев (3, пас — Жданов, из аута). 2:0 — Аветисян (27, пас — Грицук). 2:1 — Кривицкий (29, пас — Ал. Якубов). 3:1 — Иванов (34, пас — Устьянцев). 4:1 — Иванов (40, пас — Грицук).

ВРЗ (Гомель) — «Светлогорск» (Светлогорск) — 7:2 (4:0)

Мячи: 1:0 — Тороп (4, в свои ворота, пас — Матвеенко). 2:0 — Матвеенко (11, пас — Гончаров). 3:0 — Лемешко (14, пас — Рогачев, из аута). 4:0 — Лемешко (18, пас — Рогачев). 5:0 — Шамли (26, пас — Дегтяренко). 5:1 — Губко (35, пас — Лебедев). 6:1 — Рогачев (36, с 10-метрового за фол против Шамли). 7:1 — Березовский (36, с 10-метрового за фол против Рогачева). 7:2 — Ксенчук (38, пас — Волчек).

«Щучин» (Щучин) — «Агрокомбинат Южный» (Гомельский р-н) — 7:2 (1:1)

Мячи: 0:1 — Коцур (16). 1:1 — Григоровский (20). 2:1 — Григоровский (22). 3:1 — Мишкель (23). 4:1 — Свистов (27). 5:1 — Носаль (29). 5:2 — Волков (32). 6:2 — Носаль (33, в пустые ворота). 7:2 — Носаль (39.55, с пенальти, больш.).

«УВД-Динамо» (Гродно) — «Гранит» (Микашевичи) — 5:1 (3:1)

Мячи: 1:0 — Мазной (11, пас — Копать). 1:1 — Биченков (12, пас — Титков). 2:1 — Заяц (14, пас — Мазной). 3:1 — Заяц (20, в пустые ворота). 4:1 — Заяц (36, в пустые ворота). 5:1 — Заяц (39, в пустые ворота, пас — Шота).

«Лидсельмаш» (Лида) — «Борисов-900» (Борисов) — 3:2 (2:0)

Мячи: 1:0 — Тодуа (7, пас — Горошко). 2:0 — Себискверадзе (20, в пустые ворота). 3:0 — Жигалко (25, пас — Рось). 3:1 — Когут (26, пас — Пискун). 3:2 — Когут (35, пас — Юнаков).

«Аматар» (Брест) — «Охрана-Динамо» (Минск) — 1:1 (0:1)

Мячи: 0:1 — Книга (4, пас — Арт. Якубов). 1:1 — Наливайко (39.42, пас — Борисюк).

«Столица» (Минск) — ВИТЭН (Орша) — 4:2 (2:1)

Мячи: 1:0 — Ольшевский (1, пас — Морено). 1:1 — Вершинин (9, пас — Черниенко, из аута). 2:1 — Горбенко (12, пас — Н. Грицына). 2:2 — Вершинин (23, пас — Мороз). 3:2 — Евдокимов (37, в свои ворота, пас — Морено). 4:2 — Н. Грицына (40.00, пас — Морено, из аута, в пустые ворота).

«Дорожник» (Минск) — БЧ (Гомель) — 2:2 (1:1)

Мячи: 1:0 — Скварчевский (3, пас — Юрага, из аута). 1:1 — Кусков (15, пас — Андриевский). 2:1 — Ивашко (25, пас — Скварчевский). 2:2 — Андриевский (36, пас — Кусков).