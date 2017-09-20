Прокуратура вступилась за незаконно уволенного оператора заправочной станции в Дзержинске

Органы прокуратуры защитили права незаконно уволенной работницы автозаправочной станции.

Как сообщила БелаПАН прокурор отдела областной прокуратуры Анжелика Мазовка, действия органов прокуратуры способствовали положительному завершению судебного рассмотрения гражданского дела по иску жительницы Дзержинского района к РУП «Белорусьнефть-Минскоблнефтепродукт» о восстановлении ее на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, а также о материальной компенсации морального вреда.

В исковом заявлении женщина указала, что с ноября 2011 года она работала на предприятии по контракту оператором заправочной станции в Дзержинске. 20 мая 2016 года наниматель ее уволил «в связи с совершением виновных действий, которые явились основанием для утраты доверия со стороны нанимателя».

Решением суда Дзержинского района в августе 2016 истице было отказано в удовлетворении заявленных ею требований.

Судебная коллегия по гражданским делам Минского областного суда решение районного суда оставила без изменения, а кассационную жалобу истицы и кассационный протест прокурора Дзержинского района — без удовлетворения.

Прокуратура Минской области в порядке надзора принесла протест на решение суда Дзержинского района и определение судебной коллегии по гражданским делам Минского областного суда.

Как сообщила представитель областной прокуратуры, в ходе изучения материалов гражданского дела установлено, что при рассмотрении дела судом первой инстанции не выяснен в полном объеме вопрос соблюдения нанимателем порядка и условий увольнения работника. Увольнение оператора было произведено в период ее временной нетрудоспособности, что подтверждалось наличием в материалах дела листка нетрудоспособности с 20 мая 2016 года по 26 мая 2016 года. Однако данному обстоятельству судом не была дана соответствующая оценка.

Постановлением президиума Минского областного суда протест прокурора области удовлетворен, состоявшиеся по делу судебные постановления отменены с направлением дела на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции.

При новом рассмотрении гражданского дела суд кассационной инстанции признал увольнение истицы незаконным. Однако в связи с нецелесообразностью восстановления женщины на работе ввиду ее трудоустройства к другому нанимателю и с ее согласия обязал ответчика выплатить незаконно уволенному работнику возмещение в размере десятикратного среднемесячного заработка и материальную компенсацию морального вреда.