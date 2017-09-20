Особенности облицовки камнем



Облицовка фасада или интерьера камнем — один из самых эффектных и дорогостоящих видов отделки, демонстрирующих вкус и состоятельность владельца постройки. Облицовочный камень в Минске — это обширное предложение натурального и искусственного камня для самого взыскательного вкуса.

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Облицовочный камень — это…

Камень для облицовки может быть разным: натуральным в виде плитки или мозаики, натуральным шпоном толщиной в пару мм, искусственным в виде кирпича, плиток или каменных обоев — любой вид, размер и цвет этих материалов придаст интерьеру и экстерьеру здания благородство и значимость. Песчаник и туф, известняк и мрамор, гранит и оникс — эти породы активно используют в отделке. Материал прекрасно переносит непогоду и колебания температур, он долговечен. Зачастую искусственный и натуральный облицовочный камень трудно различить в готовой облицовке, их главное различие — цена: натуральный материал ценой выше.

Искусственный облицовочный камень





Под искусственным облицовочным материалом подразумевают вибропрессованные и гиперпрессованные плитки, блоки и кирпич, хотя с поверхностью под рваный камень выпускают и керамический, и клинкерный, и силикатный кирпич. Для формирования фактуры под рваный материал используют специальные формы, затем сформованные изделия подсушиваются и проходят дальнейшую обработку: вибропрессование, гирерпрессование, обжиг или пропарку в автоклаве. Результат — материалы с разными характеристиками, но схожим внешним видом.

Как разрезать камень?





Для резки материала как натурального, так и искусственного используются схожие технологии: резку производят на станках с алмазными или металлокерамическими дисками и с подачей охлаждающей жидкости. От мощности станка и диаметра диска зависит размер блоков и твердость материала, который можно распилить с его помощью.

Кладка облицовочного камня





Кладку искусственного материала выполняют на цементно-песчаном растворе или составе из сухих строительных смесей впустошовку одновременно с ведением кладки стен, затем расшивая швы специальными фугами на белом цементе или колерованными под камень.

При облицовке блоками существующих зданий выполняют анкеровку облицовочного слоя к стене.

Облицовку натуральным материалом выполняют разными способами: тонкие небольшого размера плитки можно монтировать на клеевой состав. Для крупноразмерных плит необходимо монтировать металлическую сетку с крючками для установки плит.

Облицовку можно выполнить по технологии «навесной фасад», в этом случае предварительно монтируют несущую подсистему, на которую с помощью видимых кламмеров или невидимых крепежей крепят каменные плиты.

Каменный шпон или гибкий камень





Альтернатива облицовке стен натуральным или искусственным материалом — каменный шпон или гибкий искусственный камень.

Каменный шпон — это тончайшие слои сланца, склеенные в полотна толщиной 0,8-2 мм, тыльная сторона полотна укреплена нетканым материалом.

Гибкий камень — искусственно произведенный материал из натурального сырья: за основу берут песчаник интересной фактуры, тонкий срез материала толщиной 1-6 мм шлифуют и накладывают поверх слой ткани, пропитанной акриловой дисперсией с добавками. После просушивания ткань снимают, а клеевой состав служит связующим для среза камня.

Шпон и гибкий камень — эластичные материалы, могут принимать любую форму, используются для облицовки фасадов, интерьеров и мебели. Для монтажа облицовки используют акриловые составы.

Даже камню нужна защита





Для защиты от осадков в условиях наружной эксплуатации и влаги внутри здания применяют специальные гидрофобизирующие составы, которые позволяют материалу дышать, но не позволяют впитывать влагу. Защита увеличивает долговечность каменной облицовки на 25-30 лет.

Облицовочный камень представлен во всех возможных видах, породах и красках, в чем можно убедиться при посещении магазинов строительных материалов, адреса которых найдете на страницах каталога TAM.BY .