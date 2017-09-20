«Как по мне, так лучше уж быть ИП, чтобы иметь больше прав в последующем», — говорит минчанка Светлана Долюк. Она парикмахер — а значит, попадает в расширенный список тех, кому больше не нужно регистрироваться как ИП. FINANCE.TUT.BY узнал, как к послаблениям отнеслись белорусы, которых они коснулись, и попросил юриста объяснить все нюансы работы без ИП для физлиц: от взносов в ФСЗН до налога на тунеядство.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В Беларуси расширили список видов деятельности, которыми физлица вправе заниматься без регистрации в качестве ИП, уплачивая при этом единый налог. Размеры базовых ставок единого налога дифференцированы по типам населенных пунктов. В МНС пояснили : физлицам, которые решат заниматься деятельностью, под которую не нужно открывать ИП, нужно написать заявление в местную налоговую инспекцию. После уплаты единого налога они смогут начать работу.

Предприниматели: «Если не будет бумажной волокиты, уже проще»

Фото из личного архива героини

Анастасия Кергет живет в Барановичах и делает барельефы для декора интерьера. Девушка рассказывает, что уже обращалась в налоговую своего района, но «внятных разъяснений пока не получила».

— Ответили, нужно ждать и звонить позже. Но пока могу сказать только: если не будет бумажной волокиты, уже проще. Сейчас я веду журнал, где указываю свои расходы. Потом мне нужно подавать декларации. Все отнимает немало времени: больше чем день-два в месяц. Тем более что ИП я недавно, так что нужно было еще во всем разобраться, а никто не объясняет. Теперь я смогла бы больше работать с заказчиками, а не с налоговой.

Мастер обращает внимание на то, что работает она по всей Беларуси, а ставка единого налога по регионам отличается. К тому же платить единый налог нужно заранее.

— И если заказчик у меня появился, допустим, в самом начале октября, а единый налог в сентябре я не платила, то приходится договариваться, предлагать прийти в следующем месяце. Столько ждать никто не хочет, — объясняет Анастасия.

Дмитрий Ясвоин из Гомеля ремонтирует обувь. Как ипэшник платит единый налог — чуть меньше 80 рублей. До того как нанял сотрудников, было около 50 рублей.

— С налоговой взаимодействовать мне несложно. И если соотносить сумму налога с доходами, то она приемлемая, — считает мужчина. — Но теперь стало легче, и я за!

Единственное, на что жалуется мужчина, — это необходимость обращаться к услугам бухгалтера, чтобы составить отчет в ФСЗН.

— Ладно, если бы речь шла о какой-то организации, где в штате есть бухгалтер, а мне надо заказывать отчет отдельно, — объясняет предприниматель.

Фото из личного архива героя

— Наверное, проще станет тем, кто в последующем начнет заниматься такой деятельностью, — предполагает минчанин Артур Клепча из мастерской «Часовое ателье». Сейчас он платит 56 рублей единого налога. — Что касается конкретно меня, то я закрывать ИП, скорее всего, не стану. Со стороны потребителей буду в более выгодном свете: все-таки юридическое лицо, а не просто мастер, которому отдали в ремонт дорогие часы — а он исчез.

Минчанка Светлана Долюк, которая работает парикмахером, говорит, что у нее теперь появится выбор — перечислять взносы в ФСЗН или нет. ИП вынуждены были платить даже за те периоды, когда не работали.

Фото из личного архива героини

— Мне до сих пор непонятно, почему я, семь месяцев ухаживая за умирающей бабушкой и не работая, заплатила взносы в ФСЗН за весь год. И никто не спрашивал, откуда я взяла 10 миллионов неденоминированных рублей, — отмечает предпринимательница.

О новом указе она говорит: «Смысла не увидела».

— Ты платишь тот же единый налог, причем опять «на будущее», а не по факту заработка. Разница только в том, что я проведу один день в налоговой, а не три в исполкоме. К тому же как тогда поступать со стажем работы? Как по мне, так лучше уж быть ИП, чтобы иметь больше прав в последующем. Плюс это дополнительные гарантии для клиентов, — говорит Светлана.

Фото из личного архива героини

— Указ носит запоздалый и провокационный характер, — высказывает свое мнение минчанка Екатерина Ярославцева, которая занимается дизайном интерьера как ИП. — Если бы он вышел лет десять назад, конечно, помог бы очень многим. А сейчас ощущение, что это просто вынужденная мера. Многие предприниматели уже покинули пределы Беларуси и вряд ли вернутся обратно.

А еще Екатерина считает, что новые правила для действующих ипэшников выльются в конкуренцию и демпинг.

— Большинство просто закроют ИП, так как еле сводят концы с концами с неподъемными отчислениями в ФСЗН и единым налогом. И зачем им теперь эти проблемы с декларациями, отчетностью, квитанциями? Ведь самозанятые даже единый налог могут платить, только когда им захочется. А контролировать этот процесс нереально.

«Нелегалы»: «Снова придется работать дома с постоянными клиентами»



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Кондитер Олеся из Витебска платит единый налог, но соблюдать законодательство от и до все равно не получается.

— Торты я пеку у себя дома. А могла делать это только на дому у заказчика и из сырья заказчика. Вы сами понимаете, что это смешно. Так что не только я, многие тихонько готовили на собственных кухнях, — объясняет девушка.

С новым указом для кондитеров тоже все непросто: от необходимости быть ИП освободили только тех, кто реализует собственную выпечку на торговых местах, например, на рынках.

— То есть я должна пойти в торговый центр, арендовать павильон и холодильник. Испечь торт дома, но заказчику его отдать с торгового места? Честно говоря, много вопросов. Конкретный клиент заказывает у меня конкретный торт. Если я арендую точку, она будет пустовать. Это лишние 100 рублей, а может, и больше.

Олеся хочет во всем разобраться, потому что домашний кондитер — это ее основная работа. Других вариантов в Витебске не нашлось: муж работает по графику «два через два», у семьи маленький ребенок — значит, маме нужна «пятидневка», чтобы была возможность забирать малыша из садика.

— Летом, в свадебный сезон, заказов хватает. Думаю, смогла бы себя обеспечивать, если бы не кредит за квартиру в 400 рублей, — уточняет кондитер.

А парикмахер Анна из Минска закрыла ИП еще год назад, когда мастеров, которые приезжают домой к клиенту, обязали иметь официальное рабочее место. В новом указе про отмену санитарных норм речи не идет: запреты и требования, установленные другими актами, остаются в силе.

— Платить налог готова, а снимать кабинет — нет. Это работа в минус, — делится девушка. — Теперь снова придется работать дома с постоянными клиентами. Сами понимаете, новых я не беру давно, это опасно.

Объяснения юриста: что изменил указ и как теперь быть с ФСЗН и налогом на тунеядство



Фото: revera.by

— Сразу проясним, что перечисленные в указе № 337 виды деятельности могут осуществляться физлицами без регистрации в качестве ИП только при продаже товаров, оказании услуг или выполнении работ физлицам (не ИП и не юрлицам), — подчеркивает Екатерина Попова, юрист налоговой практики REVERA. — Поэтому тем, кто реализовывал деятельность, упомянутую в указе, не только физлицам, статус ИП все же понадобится.

Если же покупателями или заказчиками были только физлица, то с момента вступления в силу указа № 337 ИП можно прекратить по собственному желанию, подав соответствующее заявление.

Так что поменяется без регистрации ИП?

— Для большей части видов деятельности, которые после вступления в силу нововведений можно будет осуществлять без регистрации в качестве ИП, на сегодняшний день и так была предусмотрена уплата единого налога, — рассуждает Екатерина Попова. — Но в указе установлены более низкие ставки единого налога для таких видов деятельности.

Для тех, кто занимается настройкой музыкальных инструментов, распилом и колкой дров, порядок уплаты налогов изменится.

— По действующему законодательству при реализации данных видов деятельности лица не должны уплачивать единый налог и, соответственно, при систематическом получении прибыли от такой деятельности должны быть зарегистрированы в качестве ИП. Другие варианты — работать по договору с нанимателем или создать юрлицо. После вступления в силу указа для осуществления этих видов деятельности регистрироваться в качестве ИП будет не нужно, но при этом у физлиц возникнет обязанность уплачивать единый налог.

Единый налог заменит подоходный налог и освободит от уплаты НДС по реализации.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Основной минус указа № 337, по мнению юриста, — обязательность уплаты единого налога, что может быть заведомо невыгодным. Уплатить налог нужно до начала деятельности, а его размер не зависит от выручки.

— Если заказов или клиентов мало, размер выручки может быть даже меньше самой суммы единого налога, — указывает юрист. — При этом применять другой режим нельзя, хотя в такой ситуации напрашивается применение упрощенной системы налогообложения: 3% с НДС или 5% без НДС от выручки.

Екатерина Попова приводит в пример парикмахерские услуги: единый налог составит от 21 до 116 рублей в месяц в зависимости от места деятельности.

— Поскольку парикмахерские услуги включены в перечень видов деятельности, осуществляя которые плательщики должны уплачивать единый налог, выбора не остается: нужно платить единый налог. При этом если услуги оказываются редко, возможна ситуация, когда вся выручка от такой деятельности не превысит сумму единого налога по данному виду деятельности. С другой стороны, даже пара заказов может окупить налог в несколько раз.

В законодательстве предусмотрены случаи, когда уплаченный единый налог возвращают: например, при нетрудоспособности лица. Однако возможны и другие обстоятельства, при которых человек не будет работать: от отсутствия заказов до отъезда — а налог вернуть нельзя.

Что касается взносов в ФСЗН, то их уплата обязательна только для ИП (при условии, что он не работает по трудовому договору у белорусского нанимателя).

— При осуществлении деятельности в качестве физлица появляется выбор: уплачивать взносы или нет и в каком размере. Взносы на пенсионное и социальное страхование, взносы на пенсионное страхование, взносы на социальное страхование, — перечисляет юрист. — Поэтому если пенсию сохранить хочется, лицо добровольно уплачивает взносы на пенсионное страхование. Свободу выбора в данном случае вряд ли можно назвать минусом, скорее наоборот.

Кроме того, многие из тех, кто занимается видами деятельности, которые перечислены в указе, также работают по трудовому договору (контракту). Соответственно, взносы в ФСЗН выплачиваются по их основному месту работы.

А вот столкнутся ли физлица без ИП с налогом на тунеядство, зависит от размеров определенного для них единого налога: белорусы, которые уплатили единый налог в размере не менее 20 базовых величин (460 рублей) в год, освобождаются от уплаты сбора на финансирование госрасходов.