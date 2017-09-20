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Соболенко уступила в четвертьфинале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

21.09.2017 18:01 — Разное | Tut.by  
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Арина Соболенко уступила украинке Даяне Ястремской в четвертьфинале теннисного турнира Neva Cup с призовым фондом $ 100 тыс. в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В первом сете белоруске (117-й номер рейтинг WTA) удалось одержать верх над украинской соперницей (208-й ракеткой в мире) — 6:3, далее Арина Соболенко не смогла закрепить успех — 5:7, 1:6.

В матче 1/8 финала белоруска Вера Лапко потерпела поражение также от Даяны Ястремской — 3:6, 3:6.

Лучший результат среди белорусок в 2012 году на Neva Cup в Санкт-Петербурге показала Александра Саснович, которая выиграла турнир.

Не удалось победить в первом круге парного разряда в Санкт-Петербурге на турнире ATP World tour с призовым фондом более $ 1 млн и еще одному белорусу — Андрею Василевскому, который вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо проиграл Маркосу Багдатису (Кипр) и Виктору Троицкому (Сербия) — 7:5, 4:6, 4:10.

 
 
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Арина Соболенко уступила украинке Даяне Ястремской в четвертьфинале теннисного турнира Neva Cup с призовым фондом $ 100 тыс. в Санкт-Петербурге.

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