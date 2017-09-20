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ЕОК: Борьба на площадках Евроигр в Минске в 2019 году ожидается жаркая

21.09.2017 17:56 — Разное | Tut.by  
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Группа экспертов Европейских олимпийских комитетов поможет в подготовке к Евроиграм-2019. Об этом сообщил сегодня в НОК Беларуси на совместном совещании с республиканским оргкомитетом и фондом «Дирекция II Европейских игр» председатель Координационной комиссии ЕОК, президент НОК Греции Спирос Капралос, передает корреспондент БЕЛТА.


Комиссия находится в Беларуси уже два дня, на состоявшихся встречах проработан ряд вопросов. В ЕОК отмечают важную роль государственных органов, которые принимают участие в подготовке.

— Директорат II Евроигр имеет хороший рабочий план, создана профессиональная команда, которая непосредственно занимается подготовкой игр. В составе Координационной комиссии прибыла и группа экспертов в различных направлениях организации спортивного форума. Эти специалисты помогут и посоветуют, как решить наиболее эффективно ту или иную проблему, которая возникнет в ходе подготовки. ЕОК ожидает выбора телевещательной компании, которая будет помогать освещать и передавать картинку из Минска по всему миру.

II Евроигры в Беларуси должны затронуть как можно больше людей. Успешное проведение этого мультиспортивного события в 2019 году поможет и в дальнейшем продвигать идею Евроигр, — сказал Спирос Капралос.

В общении с журналистами председатель Координационной комиссии ЕОК подчеркнул необходимость привлечь к выступлению на Евроиграх как можно большее число топовых атлетов в различных видах спорта.

— Это одна из важных задач. Ведущие спортсмены на Евроиграх сделают виды спорта еще более интересными. Как вы знаете, в ряде видов будут разыграны лицензии на Олимпиаду в Токио. ЕОК активно работал с различными федерациями в этом направлении, удалось достичь соглашения. Борьба на спортплощадках в Минске в 2019 году ожидается жаркая. Рад, что на II Евроиграх будет представлено карате, которое вошло в олимпийскую программу 2020 года, и турнир в Минске станет отличной репетицией. Будет представлен баскетбол 3×3, которого не было на первых Евроиграх. ЕОК поддержал Международный олимпийский комитет в стремлении включить эти виды в программу II Евроигр, — отметил Спирос Капралос.

Председатель Координационной комиссии ЕОК также с интересом ожидает объявления итогов конкурса, который завершится 15 ноября, по созданию талисмана II Евроигр. Координационная комиссия ЕОК продолжит свою работу в Минске до 23 сентября и посетит ряд объектов, которые будут задействованы во время II Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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ЕОК активно работал с различными федерациями. Борьба на спортплощадках в Минске в 2019 году ожидается жаркая.

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