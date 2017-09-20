44064 зрителя на игре. Антирекорд посещаемости как индикатор любви к футболу в Англии

Матч 3-го раунда Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Донкастером» (Д3) (1:0) не вызвал большого интереса у болельщиков лондонского клуба. Конечно же, по лондонским меркам.



Фото: Reuters

Как сообщает Sports.ru со ссылкой на Daily Mail , игру посетили всего 44 064 болельщика, несмотря на сниженные цены на билеты. Это худший показатель в истории «Эмирейтс» — стадиона, открытого в 2006 году. Арена вмещает 60 тысяч зрителей.

Предыдущий антирекорд был также установлен в кубковом матче — с «Шрусбери» в 2011 году. Тогда матч посетили 46 539 зрителей.

Отметим, что лондонский «Арсенал» — один из соперников борисовского БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы.

БАТЭ примет «Арсенал» на стадионе «Борисов-Арена» уже через неделю, 28 сентября. А 7 декабря на «Эмирейтс» борисовчане сыгают с «Арсеналом» в гостях.

Лучшие годы своей карьеры в «Арсенале» провел белорус Александр Глеб, который хотел красиво завершить карьеру на «Эмирейтс» и после жеребьевки групповой стадии Лиги Европы сам попросился в БАТЭ , но получил отказ.

«Сожалею, и мне больно, но в этой ситуации я — с коллегами из БАТЭ». Капский — об отказе Глебу