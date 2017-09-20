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44064 зрителя на игре. Антирекорд посещаемости как индикатор любви к футболу в Англии
Матч 3-го раунда Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Донкастером» (Д3) (1:0) не вызвал большого интереса у болельщиков лондонского клуба. Конечно же, по лондонским меркам.
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Предыдущий антирекорд был также установлен в кубковом матче — с «Шрусбери» в 2011 году. Тогда матч посетили 46 539 зрителей.
Отметим, что лондонский «Арсенал» — один из соперников борисовского БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы.
БАТЭ примет «Арсенал» на стадионе «Борисов-Арена» уже через неделю, 28 сентября. А 7 декабря на «Эмирейтс» борисовчане сыгают с «Арсеналом» в гостях.
Лучшие годы своей карьеры в «Арсенале» провел белорус Александр Глеб, который хотел красиво завершить карьеру на «Эмирейтс» и после жеребьевки групповой стадии Лиги Европы
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Предыдущий антирекорд был также установлен в кубковом матче - с "Шрусбери" в 2011 году. Тогда матч посетили 46 539 зрителей.
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