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44064 зрителя на игре. Антирекорд посещаемости как индикатор любви к футболу в Англии

21.09.2017 18:45 — Разное | Tut.by  
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Матч 3-го раунда Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Донкастером» (Д3) (1:0) не вызвал большого интереса у болельщиков лондонского клуба. Конечно же, по лондонским меркам.


Фото: Reuters

Как сообщает Sports.ru со ссылкой на Daily Mail, игру посетили всего 44 064 болельщика, несмотря на сниженные цены на билеты. Это худший показатель в истории «Эмирейтс» — стадиона, открытого в 2006 году. Арена вмещает 60 тысяч зрителей.

Предыдущий антирекорд был также установлен в кубковом матче — с «Шрусбери» в 2011 году. Тогда матч посетили 46 539 зрителей.

Отметим, что лондонский «Арсенал» — один из соперников борисовского БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы.

БАТЭ примет «Арсенал» на стадионе «Борисов-Арена» уже через неделю, 28 сентября. А 7 декабря на «Эмирейтс» борисовчане сыгают с «Арсеналом» в гостях.

Лучшие годы своей карьеры в «Арсенале» провел белорус Александр Глеб, который хотел красиво завершить карьеру на «Эмирейтс» и после жеребьевки групповой стадии Лиги Европы сам попросился в БАТЭ, но получил отказ.

«Сожалею, и мне больно, но в этой ситуации я — с коллегами из БАТЭ». Капский — об отказе Глебу

 
 
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Предыдущий антирекорд был также установлен в кубковом матче - с "Шрусбери" в 2011 году. Тогда матч посетили 46 539 зрителей.

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