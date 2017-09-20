Умерла самая богатая женщина в мире Лилиан Бетанкур

Умерла дочь основателя компании LʼOréal Лилиан Бетанкур. Как сообщили родственники , Бетанкур умерла 21 сентября в возрасте 94 лет.

Лилиан Бетанкур родилась в 1922 году в семье французского химика Эжена Шюлле. Он в 1909 году основал косметическую компанию LʼOréal. Когда в 1957 году Шюлле умер, Бетанкур унаследовала компанию, а после выхода на биржу осталась ее крупнейшим акционером.

В 2017 году Forbes оценивал состояние Бетанкур в 39,5 миллиарда долларов. Это 14-я позиция в списке миллиардеров. Бетанкур была самой богатой женщиной в мире.