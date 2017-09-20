В Гродно построили экспериментальный дом для очередников по цене 370 долларов за квадратный метр

В Гродно возвели первый в стране дом для нуждающихся в улучшении жилищных условий, который строился по низким ценам и без льготных кредитов. Новоселы получили ключи 21 сентября.

Многоэтажка в микрорайоне Колбасино в Гродно на 64 квартиры строилась по экспериментальной схеме. Ее цель — сделать более доступным жилье для очередников, которые не могут претендовать на получение льготных кредитов.

Как сообщил БелаПАН директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома Анатолий Врублевский, заказчиком выступал горисполком, а итоговая цена на квадратный метр равна себестоимости строительства. При этом покупать квартиры предлагали только очередникам, которые готовы вложить собственные деньги без привлечения льготного кредита. Новые владельцы должны вносить ежемесячные платежи во время строительства, окончательный расчет — в течение месяца после ввода дома в эксплуатацию.

Цена квадратного метра в экспериментальном доме составила 697 рублей (около 370 долларов). Это на 35−40% ниже, чем стоимость коммерческого жилья в Гродно. По словам Врублевского, добиться такой низкой цены удалось за счет того, что дом возводился с нулевой рентабельностью.

«Новая схема применялась впервые в республике и показала свою эффективность. Люди увидели, что по такой низкой цене можно построить жилье», — отметил собеседник.

В Гродно сформировано еще девять ЖСПК (жилищно-строительных потребительских кооперативов) для очередников, которые будут строиться по новой схеме без льготных кредитов. Как заявил Врублевский, в будущем все они смогут претендовать на получение адресных жилищных субсидий, предусмотренных указом президента № 240 «О господдержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Документ вступил в силу в начале августа.