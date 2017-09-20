ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путину показали новый беспилотник "Яндекса"

21.09.2017 21:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент России 21 сентября посетил офис «Яндекса». Здесь его познакомили с прототипом беспилотного автомобиля, пишет издание «За рулем».


Фото: Дмитрий Смирнов

До прихода президента за рулем автономного автомобиля сидел мужчина, но к появлению российского лидера автомобиль остался без пилота. Автомобиль проехал по внутреннему дворику российского интернет-гиганта.

Беспилотником «Яндекса» можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного компанией. Транспортное средство построено на базе Toyota Prius, работа над ним ведется с прошлого года.

Видео: Anthony Maksimov

Беспилотником «Яндекса» можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного компанией. Транспортное средство построено на базе Toyota Prius, работа над ним ведется с прошлого года.

В компании «Яндекс» рассчитывают, что Yandex.Taxi через некоторое время сможет обходиться без участия водителя. Испытания беспилотника на дорогах общего пользования планируют начать уже в 2018 году.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В компании "Яндекс" рассчитывают, что Yandex.Taxi через некоторое время сможет обходиться без участия водителя. Испытания беспилотника на дорогах общего пользования...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Претендентом на "Оскар" от России стал лауреат Канского кинофестиваля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика