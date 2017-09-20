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Путину показали новый беспилотник "Яндекса"
Президент России 21 сентября посетил офис «Яндекса». Здесь его познакомили с прототипом беспилотного автомобиля, пишет издание «
До прихода президента за рулем автономного автомобиля сидел мужчина, но к появлению российского лидера автомобиль остался без пилота. Автомобиль проехал по внутреннему дворику российского интернет-гиганта.
Беспилотником «Яндекса» можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного компанией. Транспортное средство построено на базе Toyota Prius, работа над ним ведется с прошлого года.
Видео:
Беспилотником «Яндекса» можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного компанией. Транспортное средство построено на базе Toyota Prius, работа над ним ведется с прошлого года.
В компании «Яндекс» рассчитывают, что Yandex.Taxi через некоторое время сможет обходиться без участия водителя. Испытания беспилотника на дорогах общего пользования планируют начать уже в 2018 году.
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В компании "Яндекс" рассчитывают, что Yandex.Taxi через некоторое время сможет обходиться без участия водителя. Испытания беспилотника на дорогах общего пользования...
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