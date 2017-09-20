Президент России 21 сентября посетил офис «Яндекса». Здесь его познакомили с прототипом беспилотного автомобиля, пишет издание « За рулем ».



Фото: Дмитрий Смирнов

До прихода президента за рулем автономного автомобиля сидел мужчина, но к появлению российского лидера автомобиль остался без пилота. Автомобиль проехал по внутреннему дворику российского интернет-гиганта.

Беспилотником «Яндекса» можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного компанией. Транспортное средство построено на базе Toyota Prius, работа над ним ведется с прошлого года.

Видео: Anthony Maksimov

Беспилотником «Яндекса» можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного компанией. Транспортное средство построено на базе Toyota Prius, работа над ним ведется с прошлого года.

В компании «Яндекс» рассчитывают, что Yandex.Taxi через некоторое время сможет обходиться без участия водителя. Испытания беспилотника на дорогах общего пользования планируют начать уже в 2018 году.