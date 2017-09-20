Драма режиссера ​Андрея Звягинцева « Нелюбовь » выдвинута от России на получение кинопремии «Оскар». Об этом ТАСС сообщили в Российском оскаровском комитете.



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Заседание комитета, на котором решалось, кто станет кандидатом от России на «Оскар», прошло в Москве, в Доме кино Союза кинематографистов.

Кинокартина была «заслуженно выдвинута от России на «Оскар», рассказал РБК директор департамента кинематографии Минкультуры России Вячеслав Тельнов. «Она была отмечена на Каннском фестивале . Шансы сложно оценить, необходимо понимать, кто конкуренты. Но будем надеяться, что шансы [на победу] будут достаточно высоки», — добавил он.

«Это хороший выбор оскаровского комитета, ведь было много достойных фильмов, а „Нелюбовь“ имеет все шансы на победу. Это хороший фильм, который я смотрел дважды, и, соответственно, его можно смело рекомендовать на премию», — рассказал РБК режиссер Алексей Учитель.

О том, что «Нелюбовь» может стать кандидатом от России на получение американской кинопремии, стало известно в августе, когда о подобном намерении сообщил продюсер кинокартины Александр Роднянский. Среди конкурентов фильма Звягинцева называлась «Матильда» Алексея Учителя, посвященная отношениям наследника российского престола, будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. О планах принять участие в борьбе за кинопремию режиссер заявил в августе.

В фильме «Нелюбовь», вышедшем в широкий прокат 1 июня, рассказывается история супружеской пары, которая собирается подать на развод. Но у них исчезает 12-летний сын Алеша. В главных ролях в фильме снялись Марьяна Спивак и Алексей Розин. На Каннском кинофестивале 28 мая фильм Звягинцева получил приз жюри. В начале июля он также был признан лучшим фильмом Мюнхенского кинофестиваля.

Это будет не первая номинация фильма Звягинцева на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2015 году на «Оскар» был номинирован фильм «Левиафан». На следующий год в борьбу за получение «Оскара» вступил «Солнечный удар» Никиты Михалкова.

В августе с критикой «Оскара» выступил министр культуры России Владимир Мединский. Он назвал «Оскар» «перепиаренной премией англоязычного кино». В связи с этим он счел неважным то, какой фильм будет отправлен на участие в конкурсе от России.