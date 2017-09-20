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Претендентом на "Оскар" от России стал лауреат Канского кинофестиваля
Драма режиссера Андрея Звягинцева «
Заседание комитета, на котором решалось, кто станет кандидатом от России на «Оскар», прошло в Москве, в Доме кино Союза кинематографистов.
Кинокартина была «заслуженно выдвинута от России на «Оскар», рассказал РБК директор департамента кинематографии Минкультуры России Вячеслав Тельнов. «Она была
«Это хороший выбор оскаровского комитета, ведь было много достойных фильмов, а „Нелюбовь“ имеет все шансы на победу. Это хороший фильм, который я смотрел дважды, и, соответственно, его можно смело рекомендовать на премию», — рассказал РБК режиссер Алексей Учитель.
О том, что «Нелюбовь» может стать кандидатом от России на получение американской кинопремии, стало известно в августе, когда о подобном намерении сообщил продюсер кинокартины Александр Роднянский. Среди конкурентов фильма Звягинцева называлась «Матильда» Алексея Учителя, посвященная отношениям наследника российского престола, будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. О планах принять участие в борьбе за кинопремию режиссер заявил в августе.
В фильме «Нелюбовь», вышедшем в широкий прокат 1 июня, рассказывается история супружеской пары, которая собирается подать на развод. Но у них исчезает 12-летний сын Алеша. В главных ролях в фильме снялись Марьяна Спивак и Алексей Розин. На Каннском кинофестивале 28 мая фильм Звягинцева получил приз жюри. В начале июля он также был признан лучшим фильмом Мюнхенского кинофестиваля.
Это будет не первая номинация фильма Звягинцева на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2015 году на «Оскар» был номинирован фильм «Левиафан». На следующий год в борьбу за получение «Оскара» вступил «Солнечный удар» Никиты Михалкова.
В августе с критикой «Оскара» выступил министр культуры России Владимир Мединский. Он назвал «Оскар» «перепиаренной премией англоязычного кино». В связи с этим он счел неважным то, какой фильм будет отправлен на участие в конкурсе от России.
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В фильме "Нелюбовь", вышедшем в широкий прокат 1 июня, рассказывается история супружеской пары, которая собирается подать на развод. Но у них исчезает 12-летний сын...
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